ÊÆ¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î°µÎÏ¶¯²½¡¡¥¤¥é¥¯¤ÎÅÅÎÏÍ¢ÆþÀ©ºÛÌÈ½üÂÇ¤ÁÀÚ¤ê
Humeyra Pamuk
[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï£¸Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤«¤é¤ÎÅÅÎÏÍ¢Æþ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥é¥¯¤Ø¤ÎÀ©ºÛÌÈ½üÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤È¡¢ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Î³ËÊ¼´ïÊÝÍÁË»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖºÇÂç¸Â¤Î°µÎÏ¡×À¯ºö¤Î°ì´Ä¡£
ÌÈ½üÁ¼ÃÖ¤Ï£¸Æü¤Ë´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¹¹¿·¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»´±¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¹¹¿·¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ë·ÐºÑÅª¡¦ºâÀ¯Åª¤Ê²¸·Ã¤âµö¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£±·î¤ËÂçÅýÎÎ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¸å¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖºÇÂç¸Â¤Î°µÎÏ¡×À¯ºö¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÂçÅýÎÎ³Ð½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£Âè£±¼¡À¯¸¢»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó³Ë¹ç°Õ¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂè£±¼¡À¯¸¢»þ¤Î£²£°£±£¸Ç¯¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¢½Ð¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤òºÆÆ³Æþ¤·¤¿ºÝ¡¢°ìÉôÍ¢Æþ¹ñ¤ËÌÈ½ü¤òÇ§¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Âè£±¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤ÏÌÈ½üÁ¼ÃÖ¤ò·«¤êÊÖ¤·±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¿¡£
¹ñÌ³¾ÊÊóÆ»´±¤Ïº£²ó¡¢À©ºÛÌÈ½ü¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥¤¥é¥¯À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯²ò¾Ã¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¹ñ¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£