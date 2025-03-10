¡ÖÆüËÜ¶¶¤Î¤ä¤¿¤é¸Å¤¤¥Ó¥ë¡×¤¬ÅìµþÂç¶õ½±¤Ç»Ä¤·¤¿¡È¸ùÀÓ¡É¤Ã¤Æ¡© ¤Ê¤¼¿Í¤ò¼é¤ì¤¿¤Î¤«
ÆüËÜ¶¶ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦ÇÏ¶ôÄ®°ìÃúÌÜ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¡¦¥Ó¥ë¡×¼Â¤Ï¤³¤Î¥Ó¥ë¡¢ÀïÁ°¤«¤éÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤¿·úÊª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ±û¶è¤ÈÂæÅì¶è¤Î¶ÌÜ¤Ë¤¢¤ëÇ¯Âå¥â¥Î¤Î¥Ó¥ë¤ÎÎò»Ë¤È¤Ï
¡¡JR¤ÎÇÏ¶ô¡Ê¤Ð¤¯¤í¡ËÄ®±Ø¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤Î¡¢ÇÏ¶ôÄ®°ìÃúÌÜ¤Î¸òº¹ÅÀ¡£¤³¤³¤Ë¡¢1³¬ÉôÊ¬¤¬Ç»º°¤Î¥¿¥¤¥ëÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸Å¤¤¥Ó¥ë¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ·ú¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤³¤Ï¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¡¦¥Ó¥ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î1930Ç¯Âå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î¥Ó¥ë¤Ç¡¢º£¤«¤é80Ç¯Á°¤Î1945Ç¯3·î10Æü¤Ëµ¯¤¤¿ÅìµþÂç¶õ½±¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤¿·úÊª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÏ¶ôÄ®°ìÃúÌÜ¤Î¸òº¹ÅÀ¤È¥¤¡¼¥°¥ë¡¦¥Ó¥ë¡ÊºØÆ£²íÆ»»£±Æ¡Ë
¡¡¤³¤Î¥Ó¥ë¤Ï¸µ¡¹¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¤È¤¤¤¦¥Î¡¼¥ÈÎà¤Î²·Ìä²°¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¥Ó¥ë3³¬¤Þ¤Ç¤¬Å¹ÊÞ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ãæ±û¶è¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤³¤Î¥Ó¥ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢ÃæÅÄÂ¿²Å»Ò¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³µ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÎ¸³µ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1945Ç¯3·î°ÊÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãë´Ö¤Î¶õ½±¤Ç¡¢Ãæ±û¶èÆüËÜ¶¶¤Î²£»³Ä®¤«¤éÇÏ¶ôÄ®°ìÂÓ¤Ï¤«¤Ê¤ê¾Æ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ1945Ç¯2·î25Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ï¾Æ°ÐÃÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Åìµþ»Ô³¹ÃÏ¤òÂè°ìÌÜÉ¸¤È¤·¤¿Çú·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¤ÎÅ·µ¤¤Ï¿áÀã¡£ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°Å·¸õ¤«¤ÄÃë´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇB-29¤ÎÊÔÂâ¤â¹â¹âÅÙ¤«¤é¤ÎÇú·â¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÂæÅì¶è¤äÃæ±û¶è¤ËÁêÅö¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¡¼¥°¥ë¡¦¥Ó¥ë¤ÏÀõÁð¶¶¸òº¹ÅÀ¤ËÌÌ¤·¤¿³Ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö±ä¾Æ¤òÌÈ¤ì¤¿¡×¤ÈÃæÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³µ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÅìÂç¿ÌºÒ¸å¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡©
¡¡¤½¤·¤Æ2·î¤Î¶õ½±¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤ËÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1945Ç¯3·î9Æü¤«¤é10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¿¼Ìë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ìë´ÖÇú·â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÅìµþÂç¶õ½±¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶õ½±¤Ï300µ¡°Ê¾å¤ÎB-29¤¬»²²Ã¤·¡¢ÂÐÆüÀï¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÌë´Ö¡¦Äã¹âÅÙÈô¹Ô¤Ë¤è¤ë¾Æ°ÐÃÆÇú·â¤Ç¤·¤¿¡£
1³¬ÉôÊ¬¤Ï¸½ºß¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊºØÆ£²íÆ»»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¶õ½±¤Ç¤Ï¡¢2ÅÙ¶õ½±·ÙÊó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1²óÌÜ¤Î·ÙÊó¤Ï¤¹¤°¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢2²óÌÜ¤Î·ÙÊó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï´û¤ËÇú·âµ¡¤ÎÊÔÂâ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¹²¤Æ¤ÆÆ¨¤²¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ú¸À¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÊÕ¤ê¤Ç¤ÏÆ¨¤²¤ë²Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö·Ù²ü·ÙÊó¤¬½Ð¤ë¤È¡¢·Ù²ü¤Î¤¿¤á³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤¬Ç³¤¨¤À¤·¤¿¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÁÄÉã¤¬¡ËµÞ¤®²æ¤¬²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¡¦¥Ó¥ë¤Ë¤Ï20ÄÚ¤Û¤É¤ÎÃÏ²¼¼¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤¬ËÉ¶õ¹è¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼þÊÕ¤«¤éÈòÆñÌ±¤ò´Þ¤á¿ô½½¿Í¤¬¤³¤ÎÃÏ²¼¼¼¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£´ñÀ×Åª¤Ë¥¤¡¼¥°¥ë¡¦¥Ó¥ë¤ÏÇ³¤¨»Ä¤ê¡¢ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤Î¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ó¥ë¤Ï´ØÅìÂç¿ÌºÒ¸å¡¢Åìµþ»Ô¤«¤é¤Î½õÀ®¶â¤Ç·ú¤Æ¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÂÑ¿ÌÂÑ²Ð·úÃÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤â¾Æ¤±»Ä¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1³¬ÉôÊ¬¤ÏÇúÉ÷ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¼¤í¤·¡¢¤½¤ì¤ò³°¤«¤éÂÀ¤¤¾¾ºà¤Ç°Ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æ±¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Ë¤â¿ôÈ¯¤Î¾Æ°ÐÃÆ¤¬Íî¤Á¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¾Æ°ÐÃÆ¤ÏÅö»þ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤¬²ÐÃ¡¤ËÀ¤ÇÃ¡¤¤¤Æ²Ð¤ò¾Ã¤·¡¢³°¤ËÊü¤ê½Ð¤·¤ÆÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¡¦¥Ó¥ë¤Ï¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤Ë³°ÊÉ¤ò²þ½¤¤·¡¢1³¬ÉôÊ¬Ç»º°¤Î¥¿¥¤¥ëÄ¥¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÊÉ¤ä½ÄÄ¹¤ÊÁëÏÈ¤âÅö»þ¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª1³¬ÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï2025Ç¯3·î¸½ºß¡¢¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£