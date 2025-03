グレープストーンが展開する「銀のぶどう」から発売されている「ミニオン」とコラボレーションした関西限定スイーツブランド「ミニオンinカンサイ」

2023年7月に発売された「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」8個入がステッカー入りになって新たに登場するほか、表情豊かな「ミニオン」たちがたくさん描かれたオリジナルバッグも新たに発売されます☆

グレープストーン「銀のぶどう」ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ

価格:8個入 1,490円(税込)

スケジュール:

先行発売日:2025年3月19日(水)〜3月20日(木)先行販売店舗:なんばマルイ1階カレンダリウム発売日:2025年3月21日(金)以降順次販売店舗:関西の主要な駅・空港・高速道路サービスエリアなど

「ミニオン」と、東京ばな奈を生み出したスイーツブランド「銀のぶどう」がコラボレーションした関西限定スイーツブランド「ミニオンinカンサイ」

2023年7月に発売されて以降、累計販売数560万個を突破した大人気の関西限定スイーツです。

そんな「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」8個入が、お茶目なミニオンたちのステッカー付きになって新た登場します!

【チョコ×バナナ】バナナが大好きなミニオンも思わずにっこりの ふわふわケーキ

チョコバナナケーキの「ミニオン」模様は全部で5種類。

「ボブ」に「スチュアート」「ケビン」「カール」「デイブ」など、お茶目なミニオンたちが大集合しています。

愛嬌たっぷりの「ミニオン」たちが描かれたふわふわスポンジ生地に詰め込まれているのは、とろ〜りなめらかなバナナカスタードと、カカオの旨みが広がるチョコバナナクリーム。

「銀のぶどう」のパティシエが、バナナが大好きな「ミニオン」たちを想ってつくったチョコバナナケーキです。

※ケーキの絵柄はランダムに入っていますので、5種類が1箱に揃わないことがあります

お茶目なミニオンたちのオリジナルステッカー付き

8個入りには「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」と一緒に描かれたボブ、スチュアート、ケビンのオリジナルステッカーがランダムで1枚入っています。

どのミニオンたちに出会えるかは開けてからのお楽しみ。

いつも持ち歩くものに貼ったり お気に入りの場所に飾れば、元気を届けてくれそう☆

※4個入にはオリジナルステッカーはつきません

ミニオンinカンサイ ショッピングバッグ

価格:440円(税込)

スケジュール:

先行販売:2025年3月19日(水)〜3月20日(木)先行販売店舗:なんばマルイ1階カレンダリウム発売日:2025年3月21日(金)以降順次販売店舗:関西の主要な駅・空港・高速道路サービスエリアなど

表情豊かな「ミニオン」たちがたくさん描かれたオリジナルバッグも新登場!

「ミニオン」カラーのポップな色合いががかわい、使い勝手抜群の不織布バッグです。

世界のいろんな国をイメージした楽しい「ミニオン」たちがいっぱいの、新しいデザイン“BELLO WORLD”が描かれています。

思い出をオリジナルバッグに詰めて自分用のお土産としても「ミニオン」が大好きな友だちへのプレゼントにもぴったりです☆

発売記念キャンペーン:“BELLO WORLD”の限定ステッカーをプレゼント

スケジュール:

配布期間:2025年3月19日(水)〜3月25日(火)配布店舗:なんばマルイ1階カレンダリウム配布開始日:2025年3月21日(金)以降順次配布店舗:関⻄の主要な駅・空港・高速道路SA※配布期間等は販売店舗により異なります

「ミニオンinカンサイ」シリーズを購入された方に「オリジナルステッカー」を1枚プレゼント。

“BELLO WORLD”のアートが使用された限定ステッカーです。

※1会計につき1枚の配布となります

※無くなり次第終了

なんばマルイに「ミニオン」が来場

来場期間:2025年3月19日(水)〜3月25日(火)

2025年3月19日(水) なんばマルイ ミニオン来店タイムスケジュール

・1回目 14:30〜

・2回目 16:00〜

来場場所:なんばマルイ1階カレンダリウム

なんばマルイに「ミニオン」の「ボブ」と

「ケビン」の来場が決定!

さらに「ミニオンinカンサイ」シリーズを税込み2,700円以上購入された各回先着15組のゲストは「ミニオン」たちと写真撮影が楽しめます☆

※各回15組様までのご案内です

※諸般の事情により登場時間・ご案内人数が変更となる可能性があります

※最新情報は公式HPを確認ください

関西限定のチョコバナナケーキが、お茶目な「ミニオン」たちのステッカー付きになって新登場。

銀のぶどう「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」は、2025年3月19日より順次販売開始です☆

