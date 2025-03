【東京マルイ再販情報:3月3日~3月7日分】

東京マルイは、3月3日より3月7日にかけて5点のエアガンを再販した。

今回再販されたのは、ガスブローバック「グロック26 アドバンス」や「

HK45 タクティカル ブラック」などのハンドガン。他にも、次世代電動ガン「スカーL ブラック」も再販された。

3月3日分

「グロック26 アドバンス」詳細

「スカーL ブラック」詳細

3月7日分

「グロック26」詳細

「グロック22」詳細

「HK45 タクティカル ブラック」詳細

価格:15,180円 全長:212mm 銃身長:107mm 重量:653g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:25+1発(1発は本体に装填した場合)価格:76,780円 全長:635mm(ストック折りたたみ時)/826mm/899mm(ストック伸長時) 銃身長:300mm 重量:3,300g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.28g) 動力源:8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー 装弾数:82発価格:14,080円 全長:165mm 銃身長:73mm 重量:570g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:15+1発(1発は本体に装填した場合)価格:17,380円 全長:202mm 銃身長:97mm 重量:705g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:25+1発(1発は本体に装填した場合)価格:21,780円 全長:220mm/330mm(サイレンサー装着時) 銃身長:100mm 重量:793g(空のマガジンを装着した場合)/851g(空マガジン&サイレンサー装着時) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:26+1発(1発は本体に装填した場合)

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.