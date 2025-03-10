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¡Ö¥°¥í¥Ã¥¯26 ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡×¾ÜºÙ²Á³Ê¡§15,180±ß Á´Ä¹¡§212mm ½Æ¿ÈÄ¹¡§107mm ½ÅÎÌ¡§653g¡Ê¶õ¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¤òÁõÃå¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë ÃÆ´Ý¡§6mm BB¡Ê0.2～0.25g¡Ë Æ°ÎÏ¸»¡§ÀìÍÑ¥¬¥¹ ÁõÃÆ¿ô¡§25¡Ü1È¯¡Ê1È¯¤ÏËÜÂÎ¤ËÁõÅ¶¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë
¡Ö¥¹¥«ーL¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¾ÜºÙ²Á³Ê¡§76,780±ß Á´Ä¹¡§635mm¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ¡Ë/826mm/899mm¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¿Ä¹»þ¡Ë ½Æ¿ÈÄ¹¡§300mm ½ÅÎÌ¡§3,300g¡Ê¶õ¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¤òÁõÃå¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë ÃÆ´Ý¡§6mm BB¡Ê0.2～0.28g¡Ë Æ°ÎÏ¸»¡§8.4V¥Ë¥Ã¥±¥ë¿åÁÇ1300mAh¥ß¥ËS¥Ð¥Ã¥Æ¥êー ÁõÃÆ¿ô¡§82È¯
3·î7ÆüÊ¬
¡Ö¥°¥í¥Ã¥¯26¡×¾ÜºÙ²Á³Ê¡§14,080±ß Á´Ä¹¡§165mm ½Æ¿ÈÄ¹¡§73mm ½ÅÎÌ¡§570g¡Ê¶õ¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¤òÁõÃå¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë ÃÆ´Ý¡§6mm BB¡Ê0.2～0.25g¡Ë Æ°ÎÏ¸»¡§ÀìÍÑ¥¬¥¹ ÁõÃÆ¿ô¡§15¡Ü1È¯¡Ê1È¯¤ÏËÜÂÎ¤ËÁõÅ¶¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë
¡Ö¥°¥í¥Ã¥¯22¡×¾ÜºÙ²Á³Ê¡§17,380±ß Á´Ä¹¡§202mm ½Æ¿ÈÄ¹¡§97mm ½ÅÎÌ¡§705g¡Ê¶õ¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¤òÁõÃå¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë ÃÆ´Ý¡§6mm BB¡Ê0.2～0.25g¡Ë Æ°ÎÏ¸»¡§ÀìÍÑ¥¬¥¹ ÁõÃÆ¿ô¡§25¡Ü1È¯¡Ê1È¯¤ÏËÜÂÎ¤ËÁõÅ¶¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë
¡ÖHK45 ¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¾ÜºÙ²Á³Ê¡§21,780±ß Á´Ä¹¡§220mm/330mm¡Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¥µーÁõÃå»þ¡Ë ½Æ¿ÈÄ¹¡§100mm ½ÅÎÌ¡§793g¡Ê¶õ¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¤òÁõÃå¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë/851g¡Ê¶õ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡õ¥µ¥¤¥ì¥ó¥µーÁõÃå»þ¡Ë ÃÆ´Ý¡§6mm BB¡Ê0.2～0.25g¡Ë Æ°ÎÏ¸»¡§ÀìÍÑ¥¬¥¹ ÁõÃÆ¿ô¡§26¡Ü1È¯¡Ê1È¯¤ÏËÜÂÎ¤ËÁõÅ¶¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë
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