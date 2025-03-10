¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Á¥í¥ë¡Ò¤³¤É¤â¤ÎÆü¡Ó¡×3·î17ÆüÈ¯Çä¡¢¸ñ¤Î¤Ü¤ê¾þ¤ê¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤Ï3·î17Æü¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Á¥í¥ë¡Ò¤³¤É¤â¤ÎÆü¡Ó¡×¤òÁ´¹ñÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¤Á¤í¤ë¤Á¤ç¤³´Ì¡×È¯Çä¡¢¤Á¤¤¤«¤ïŽ¥¥Ï¥Á¥ï¥ìŽ¥¤¦¤µ¤®Ž¥¥â¥â¥ó¥¬¤ÎBOXÆþ¤ê¡¢¸ÄÊñÁõ¤Ï¥é¥Ã¥³Ž¥¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦Ž¥¥·¡¼¥µ¡¼¤Ê¤ÉÁ´20¼ïÎà
14¸ÄÆþ¤ê¡¢ÀÇ¹þ324±ß¡£¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¦¡£¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Á¥í¥ë¡Ò¤³¤É¤â¤ÎÆü¡Ó¡×¤Ï¡¢³°È¢¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¸ñ¤Î¤Ü¤ê¾þ¤ê¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡¢¤³¤É¤â¤ÎÆü¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ï¶âÂÀÏº¤ä·§¤Ê¤É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ì£¤Ï¡Ö¥Ó¥¹¡×4¸Ä¡¢¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡×6¸Ä¡¢¡Ö¤«¤·¤ï¤â¤Á¡×4¸Ä¡£
¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Á¥í¥ë¡Ò¤³¤É¤â¤ÎÆü¡Ó¡×¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼
¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡×¤Î¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ï¤¦¤µ¤®Ž¥¤µ¤ëŽ¥¤¿¤Ì¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤«¤·¤ï¤â¤Á¡×¤Î¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ï¡¢¶âÂÀÏº¤È·§¤Î´é(³Æ3¼ï)¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎÉôÊ¬¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ó¥¹¡×¤Ë½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¢¤«¤·¤ï¤â¤Á¤Î¸ÄÊñÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡£
¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Á¥í¥ë¡Ò¤³¤É¤â¤ÎÆü¡Ó¡×¸ÄÊñÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó