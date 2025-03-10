倒産件数 2月では4年連続で増加、人件費高騰による倒産が高水準



2025年2月度の全国企業倒産（負債1,000万円以上）は、件数が764件（前年同月比7.3％増）、負債総額は1,712億7,700万円（同22.6％増）だった。

件数は、2月としては4年連続で前年を上回り、月次では2024年9月から6カ月連続で前年同月を上回った。また、月700件台は2024年8月（723件）以来、6カ月ぶり。

負債総額は、2024年2月から13カ月連続で1,000億円超を持続。負債10億円以上50億円未満が22件（前年同月9件）など同10億円以上が24件（同12件）と急増し、同500億円以上も1件（前年同月ゼロ）発生して負債を押し上げた。ただ、同1億円未満は577件（前年同月比9.6％増）と全体の75.5％を占め、小規模倒産を中心に中堅規模の増勢が目立った。



物価高や人件費上昇に加え、今後は金利上昇も経営上の課題になってきた。さらに、トランプ米大統領の関税引き上げ次第では、国内産業への影響も危惧される。

年度末を控え、企業倒産は業績不振の息切れを中心に、新たな資金手当てが難しい黒字倒産を加え、増勢ピッチを速める可能性が高い。





・形態別件数：破産が678件で、構成比は88.7％

・都道府県別件数：前年同月を上回ったのが25都道府県、減少16府県、同数6県

・負債額別件数：負債1億円未満の構成比75.5％、100億円以上は8カ月連続で発生

・業種別件数：繊維工業、老人福祉・介護事業などが増加

・従業員数別件数：従業員10人未満の構成比は87.8％

・中小企業倒産（中小企業基本法に基づく）の構成比は99.8％で、4カ月ぶりに100.0％ではなかった

・「人手不足」関連倒産は、人件費高騰10件（前年同月3件）、求人難6件（同3件）、従業員退職3件（同6件）の合計19件（同12件）で、人件費高騰の増加が目立つ

・「物価高」倒産は65件（前年同月60件）で、2カ月連続で60件台



◇倒産データ分析：https://www.tsr-net.co.jp/news/data_analysis/index.html





産業別 10産業のうち、8産業で前年同月を上回る

2025年2月の産業別件数は、10産業のうち、8産業で前年同月を上回った。

最多はサービス業他の236件（前年同月比8.2％増）で、5カ月連続で前年同月を上回った。月次倒産に占める構成比は30.8％（前年同月30.6％）。

このほか、建設業144件（前年同月比5.8％増）と製造業94件（同5.6％増）が6カ月連続、農・林・漁・鉱業11件（同22.2％増）が4カ月連続、不動産業27件（同35.0％増）が3カ月連続、卸売業98件（同4.2％増）と情報通信業39件（同62.5％増）が2カ月連続、金融・保険業3件（同200.0％増）が4カ月ぶりに、それぞれ前年同月を上回った。

増加率が大きい情報通信業では、ソフトウェア業が19件（前年同月比46.1％増、構成比48.7％）などが増加した。

一方、運輸業30件（前年同月比9.0％減）が3カ月連続、小売業82件（同6.8％減）が3カ月ぶりに、それぞれ前年同月を下回った。







地区別 9地区のうち、6地区で前年同月を上回る

2025年2月の地区別件数は、9地区のうち、6地区で前年同月を上回った。

四国17件（前年同月比54.5％増）が、8カ月連続で前年同月を上回った。このほか、近畿190件（同8.5％増）と九州73件（同14.0％増）が6カ月連続、中部97件（同38.5％増）が5カ月連続、関東282件（同6.8％増）が3カ月連続、北海道22件（同22.2％増）が4カ月ぶりに、それぞれ前年同月を上回った。

一方、中国33件（同5.7％減）が5カ月連続、東北36件（同34.5％減）が2カ月ぶり、北陸14件（同30.0％減）が5カ月ぶりに、それぞれ前年同月を下回った。







※地区の範囲は以下に定義している。

東北（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）

関東（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨）

中部（長野、岐阜、静岡、愛知、三重）

北陸（富山、石川、福井）

近畿（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）

中国（広島、岡山、山口、鳥取、島根）

四国（香川、徳島、愛媛、高知）

九州（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）





当月の主な倒産

[負債額上位5社]

１．丸住製紙（株）／愛媛県／洋紙製造ほか／590億円／民事再生法

２．（医）福慈会／三重県／病院・介護保健施設運営／66億7,900万円／破産

３．井上通商（株）／福岡県／アパレル製品輸入販売ほか／41億7,800万円／破産

４．（株）船井興産／大阪府／不動産賃貸ほか／34億1,400万円／破産

５．（医）和伸会／愛知県／病院経営／30億8,700万円／破産