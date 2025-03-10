ËÒÌî¥Õ¡¢£Í£Â£Ë¤ä£Î£Ó£Ó£Ë¤Ê¤É¤¬Çã¼ýÄó°Æ¡¡¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ÈÁèÃ¥Àï¤â
Kentaro Okasaka¡¡Miho Uranaka
¡ÎÅìµþ¡¡£±£°Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¹©ºîµ¡³£¤ÎËÒÌî¥Õ¥é¥¤¥¹À½ºî½ê¤Ï£±£°Æü¡¢Ê£¿ô¤ÎÂè»°¼Ô¤«¤é¼«¼Ò¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÇã¼ý¤Ë´Ø¤¹¤ë½é´üÅª¤Ê°Õ¸þÉ½ÌÀ½ñ¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÒÌî¥Õ¥é¥¤¥¹¤Ë¤Ï¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤¬Çã¼ý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁèÃ¥Àï¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ËÒÌî¥Õ¥é¥¤¥¹¤ÏÂè»°¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»ö¾ð¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï£±£°Æü¡¢¥¢¥¸¥¢·ÏÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î£Í£Â£Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤äÆüËÜ»º¶È¿ä¿Êµ¡¹½¡Ê£Î£Ó£Ó£Ë¡Ë¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Çã¼ý¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ËÒÌî¥Õ¥é¥¤¥¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤¬ºòÇ¯£±£²·î¡¢»öÁ°¤Î¶¨µÄ¤äÂÇ¿Ç¤ò¤»¤º¤Ë¡¢£±³ô£±Ëü£±£°£°£°±ß¤Ç¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ê£Ô£Ï£Â¡Ë¤·´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÈ¯É½¡£º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â·×²èÄÌ¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÒÌî¥Õ¥é¥¤¥¹¤Ï£±£°Æü¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ò´Þ¤à³ÆÄó°Æ¤¬¼«¼Ò¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÀººº¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Ö³ô¼ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÎÉ¤ÎÁªÂò»èµÚ¤Ó·ë²Ì¤òÄó¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÒÌî¥Õ¥é¥¤¥¹¤Ï£±£°Æü¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢Äó°Æ¤ÎÈæ³Ó¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ£Ô£Ï£Â³«»Ï¤ò£´·î£´Æü¤ÎÍ½Äê¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£µ·î£¹Æü¤Þ¤Ç±ä´ü¤·¡¢£Ô£Ï£ÂÇã¤¤ÉÕ¤±²¼¸Â¤òÁíµÄ·è¸¢¿ô¤Î£³Ê¬¤Î£²¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÍ×ÀÁ¤¹¤ëÊ¸½ñ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¡££³·î£±£´Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤Î²óÅú¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤ò¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢ÄÉ¤Ã¤ÆÀ¿¼Â¤Ë²óÅú¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
È¯É½¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤ÏÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤ÉÊ£¿ô¼Ò¤¬Çã¼ý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ËÒÌî¥Õ¥é¥¤¥¹¤Î³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢£±Ëü£²£µ£³£°±ß¤Þ¤ÇµÞÆ¤·¤¿¡£