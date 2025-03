【ルック】クロエが2025年ウィンターコレクションをパリで発表

このコレクションに取り組み始めたとき、前進することは過去を尊重することと同じくらい重要だと感じました。クロエ・ウーマンの心の状態を探求し、再定義し、進化させ続けること。メゾンと女性、そして私自身とのつながりは、深く個人的なものです。

クロエは3月6日、2025年ウィンターコレクションをパリで発表しました。THE EVOLUTION COLLECTION WINTER 2025Courtesy of ChloéCourtesy of Chloé

このコレクションは、クロエ・ウーマンの個性とワードローブをより拡張させ、詳細化させたものへと導くヒントを与えてくれます。私たちの考えや記憶がどのように私たち自身を定義し、人生の様々な段階における感情がどのように私たちの行動に影響しているかを反映しています。直感的なレンズを通して、伝統の痕跡や歴史的な断片、世代を超えて受け継がれてきたもの、かつて愛したものと今日愛するものを融合させながら、いかに過去をロマンティックに表現するかについて考えました。過ぎ去った時代の記憶。豪華絢爛なものと、クロエ・ウーマンの現実的で本能的な気楽さとの矛盾にインスピレーションを受けました。このコレクションはまた、多様性の美と、女性としての私たちを形作る影響を探求しています。

クロエ・ウーマンは、いつも同じではありません。彼女の物語には、様々な層、局面、ムードがあります。彼女は複雑さを体現し、単一のアイデンティティによって定義されることはありません。多面的であり感情的、そしてニュアンスに富んでいます。私たち皆と同じように、彼女は相反するものを感じています。自身の心のスペースにいて、完全な流れの中にいるのです。

クロエは、ナチュラルなフェミニニティ、センシュアリティ、軽やかさ、そして自立と自由を融合させた、柔らかな強さのユニークなバランスを体現しています。この柔らかな強さこそ、私がいつも惹かれているものなのです。

コレクションを始めたり完成させたりすることは、私自身の心の状態と密接に繋がっています。そのプロセスには、私自身の感情の多くが流れ込んできます。私にとってクロエ・ウーマンはリアルに感じられ、その誠実さとつながりは世代を超えて女性たちの心に深く響きます。クロエの好きなところは、その親近感です。女性たちは、共有し合いながら個人的なつながりをもち、私たち自身の一部である、ある種の共犯性をもって、互いに関係し合うのです。一人の女性として、私はメゾンの精神を素直にとらえるために、自分自身に耳を傾けるようにしています。クロエは、ファッションの枠を超えて女性に語りかける声を持っています。その声と彼女の精神を進化させ続けることが大切なのです。

ー Love,ー Chemena