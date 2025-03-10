¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¿·È¯10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡¢°ì»þ1.565%¡¢5Ç¯ºÄ¤ÎÆþ»¥ÉÔÄ´¤ÇÍø²ó¤ê¾å¾º ¿·È¯10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡¢°ì»þ1.565%¡¢5Ç¯ºÄ¤ÎÆþ»¥ÉÔÄ´¤ÇÍø²ó¤ê¾å¾º ¿·È¯10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡¢°ì»þ1.565%¡¢5Ç¯ºÄ¤ÎÆþ»¥ÉÔÄ´¤ÇÍø²ó¤ê¾å¾º 2025Ç¯3·î10Æü 13»þ26Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ÆüËÜ¤Î¿·È¯10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï°ì»þ1.565¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¡£5Ç¯ºÄÆþ»¥¤¬ÉÔÄ´¤ÇÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¡£ÄÉ²ÃÍø¾å¤²´üÂÔ¤Ê¤É¤¬»Ô¾ì¤Î¿µ½Å»ÑÀªÍ¶¤¦¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡¡»þ´Ö³°¤ÇÄã²¼ Íè½µ¤ÎÊÆ¹ñºÄÆþ»¥¥«¥ì¥ó¥Àー¡¡3Ç¯¡¢10Ç¯¡¢30Ç¯¤ÇÁí³Û1190²¯¥É¥ë Íè½µ¤ÎÊÆ¹ñºÄ½þ´Ô¥«¥ì¥ó¥Àー¡¡15ÆüÉÕ¤±¤Ç3Ç¯ºÄ