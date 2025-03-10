¥Ý¡¼¥«¡¼ÅÒÇî¤µ¤»¤¿¤«¡¢4¿ÍÂáÊá¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¼¼¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤ÇµÒ¤Ë¥Ý¡¼¥«¡¼ÅÒÇî¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÊÝ°Â²Ý¤Ï10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÅÒÇî³«Ä¢¿ÞÍø¤Îµ¿¤¤¤Ç·²ÇÏ¸©ÂçÀôÄ®¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¢¥È¥Þ¥¸¡¦¥â¥ê¥µ¥ï¡¦¥Ñ¥¦¥í¡¦¥í¥É¥ê¥´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í2¿Í¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£ÊÝ°Â²Ý¤Ë¤è¤ë¤ÈºòÇ¯5·î°Ê¹ß¤Ç¡¢Ìó4ÀéËü±ß¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æ±²Ý¤Ï½¾¶È°÷¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË½÷·×2¿Í¤âÆ±ÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡4¿Í¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï6Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É7ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤ÇµÒ¤Ë¥Ý¡¼¥«¡¼ÅÒÇî¤ò¤µ¤»¡¢¼ê¿ôÎÁ¤òÄ§¼ý¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡¥È¥Þ¥¸¡¦¥â¥ê¥µ¥ïÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¶â¤òÅÒ¤±¤Ê¤¤¤È¾¡Éé¤Î¿¿·õ¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¤ÈµÒ¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢ÅÒÇî¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£