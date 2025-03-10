»³ÅÄÎÃ²ð¡õÃÎÇ°ÐÒÍû¤Î¥¥åー¥È¤Ê¼«»£¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ª´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¥Ïー¥È¤ÎÃæ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡È¤ä¤Þ¤Á¤Í¡É¥Ë¥Ã¥³¥ê¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¡Ø¥¹¥¯ー¥ë³×Ì¿¡ª¡Ù¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¼«»£¤ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òSNS¤ÇÈäÏª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¡õÃÎÇ°ÐÒÍû¤Î¥¥åー¥È¤Ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¹¥¯ー¥ë³×Ì¿¡ª¡Ù¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¡¢Hey! Say! JUMP¤ÎÃÎÇ°ÐÒÍû¡õ»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥¥åー¥È¤Ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
3·î9Æü¤Î¡Ø¥¹¥¯ー¥ë³×Ì¿¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯º£¤³¤ì¤¬¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×´ë²è¤òÊüÁ÷¡£ÃÎÇ°¤È»³ÅÄ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¼«»£¤ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ïー¥È¤Î¥Õ¥ìー¥à¤òºî¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é¥Ë¥Ã¥³¥ê¹õÈ±¤ÎÃÎÇ°¡õ¶âÈ±¤Î»³ÅÄ¤¬´é¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡¢°áÁõ¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡È¤ä¤Þ¤Á¤Í¡É¤Î¥¥åー¥È¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£