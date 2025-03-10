Ãæ¹ñ¡¡10Æü¤«¤éÂÐÊÆÊóÉü´ØÀÇÂè2ÃÆ¤òÈ¯Æ°¡¡°ìÉô¤ÎÇÀ¿å»ºÊª¤ËºÇÂç15¡ó¾å¾è¤»
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»º¤Î°ìÉô¤ÎÇÀ¿å»ºÊª¤Ê¤É¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢10Æü¤«¤é°ú¤¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬º£·î¡¢ÂÐÃæ´ØÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉüÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢ËÇ°×Ëà»¤¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë·ã²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï4Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò20%¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¹³¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«»º¤Î°ìÉô¤ÎÇÀ¿å»ºÊª¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢10Æü¤«¤é´ØÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï·ÜÆù¤ä¾®Çþ¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ê¤É740ÉÊÌÜ¤Ç¡¢ºÇÂç15%¤Î´ØÀÇ¤ò¾å¾è¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÀè·î¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬10%¤ÎÂÐÃæÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿ºÝ¡¢¥¢¥á¥ê¥«»º¤Î±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¤äÀÐÃº¤Ê¤É¤ËºÇÂç15%¤ÎÊóÉü´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
JETRO=ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëº£²ó¤ÎÂÐÊÆÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¶â³Û¤Ë¤·¤Æ223²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½3Ãû3000²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Àè·î¤Î´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤ÎºÝ¤ÎÂÐ¾Ý³Û140²¯¥É¥ë¡¢¤ª¤è¤½2Ãû±ß¤ò¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÂÐÃæ´ØÀÇ¤Î¹¹¤Ê¤ë¾å¾è¤»¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÆÃæ´Ö¤ÇËÇ°×Ëà»¤¤¬·ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
À¸²Ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÆÁÅç,
Ê©ÃÅ,
¿ÀÆàÀî,
°ÖÎîº×