ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ぷにぷにと柔らかな持ち手付きの、ディズニーデザイン「肉球持ち手の1級遮光晴雨兼用長傘」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「肉球持ち手の1級遮光晴雨兼用長傘」

© Disney

価格:4,990円(税込)

傘骨長さ:約55cm

全長:約76cm

重さ:約370g

UVカット率100%素材

遮光率100%素材

直径:約93cm

素材:ポリエステル(裏面コーティング加工)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

雨の日もOKの晴雨兼用タイプの長傘。

1級遮光生地使用で日差しや紫外線からも守ってくれます!

開けやすいジャンプ式なのもポイント。

そして持ち手が肉球になっていて、ぷにぷにとしています☆

デザインは全部で3種類がラインナップ。

おしゃれキャット マリー

© Disney

『おしゃれキャット』に登場する「マリー」デザインの長傘。

白やネイビーなどのシンプルで大人っぽい配色使いが素敵!

© Disney

「マリー」の周りには、兄弟の「ベルリオーズ」と「トゥルーズ」の姿も!

ぐるっと一周デザインされたパリの街並みのアートも目をひきます。

おしゃれキャット マリー(ピンク)

© Disney

『おしゃれキャット』の「マリー」デザインの長傘。

ピンク×ネイビーの色使いに、ストライプ柄がかわいい☆

© Disney

ストライプ柄の上にはたくさんのリボンがデザインされ、ピンクとネイビーの色の境目には足跡も。

様々な表情やポーズの「マリー」の姿が楽しめるのも魅力的です◎

フィガロ

© Disney

『ピノキオ』に登場する「フィガロ」デザインの長傘。

パステル調の黄色と水色の色合いがとっても爽やか!

© Disney

周りには元気いっぱいな「フィガロ」のアートがたくさん描かれ、ところどころに仲良しの金魚「クレオ」の姿もデザインされています。

© Disney

<デザインアップ>

それぞれ持ち手はかわいい肉球モチーフになっています。

肉球はぷにぷにと柔らかく、気持ち良い☆

© Disney

内側は黒地になっています。

オシャレなだけではなく、晴れの日も雨の日も使えて機能的!

ぷにぷにと柔らかな持ち手付きの、ディズニーデザイン「肉球持ち手の1級遮光晴雨兼用長傘」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post マリーやフィガロのアートに癒される!ベルメゾン ディズニー「肉球持ち手の1級遮光晴雨兼用長傘」 appeared first on Dtimes.