ハーゲンダッツのミニカップシリーズ「SPOON CRUSH(スプーン クラッシュ)」から五感を刺激する体験型アイスクリームシリーズが進化して新登場!

パリパリチョコを割るとじゅわっとソースがあふれ出す「あふれるベリー クッキー&クリーム」と「あふれるショコラ 濃い抹茶」が期間限定で新たに発売されます☆

ハーゲンダッツ ミニカップ SPOON CRUSH(スプーン クラッシュ)「あふれるベリー クッキー&クリーム/あふれるショコラ 濃い抹茶」

価格:各351円(税込)

発売日:2025年3月25日(税込)

内容量:81ml

販売店舗:全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート ほか

ハーゲンダッツから2023年春に誕生した、五感を刺激する体験型アイスクリームシリーズ「ミニカップ SPOON CRUSH」

薄く広がったチョコをスプーンでパリッと割る感触と音、さらに割れたチョコからソースがじゅわっとあふれる「パリじゅわ」体験が多くの方に支持されました。

今回「パリじゅわ」体験がさらに楽しめるよう、よりじゅわっとあふれるソースへと改良した2つのアイスクリームが新登場。

人気のアイスクリームフレーバーに甘酸っぱいベリーソースを組み合わせた「あふれるベリー クッキー&クリーム」と、香り高く濃い抹茶アイスクリームにビターなショコラソースを組み合わせた「あふれるショコラ 濃い抹茶」がラインナップされます☆

ミニカップ SPOON CRUSHだけでしか楽しめない「パリじゅわ」体験が進化

スプーンを入れると、パリッと心地よく割れるチョコと、チョコの間からじゅわっとあふれるソースが楽しめるミニカップ SPOON CRUSHシリーズ。

五感を揺さぶるこの魅惑の「パリじゅわ」体験は、少し“待って”から味わうことで、より実感できます。

「パリじゅわ」体験を多くの方が楽しめるよう、ソースのレシピを変更し、短い待ち時間でもとろけやすく、じゅわっとあふれやすいソースへと改良。

また、内ぶたフィルムには、少し“待つ”ことを伝えるデザインが新たに採用されました。

ミニカップ SPOON CRUSH「あふれるベリー クッキー&クリーム」

相性抜群の組み合わせを贅沢に味わう「あふれるベリー クッキー&クリーム」

ココアクッキー入りのバニラアイスクリームの上に、色鮮やかなベリーソースを重ね、パリパリッと割れるビターチョコが天面に薄く広げてあります。

パリパリチョコ、ベリーソース、甘くほろ苦いココアクッキー入りバニラアイスクリームが合わさることで、スイーツのような贅沢なおいしさを堪能できます。

こだわりポイント1)パリッと割れるビターチョコと、じゅわっとあふれるベリーソース

パリパリッと割れるチョコはほんのりビターでなめらかなくちどけ。

甘酸っぱく、鮮やかな見た目のベリーソースは、よりとろけやすく“じゅわ”っとあふれるようになりました。

こだわりポイント2)甘くほろ苦いココアクッキー入りバニラアイスクリーム

ココアクッキーを混ぜ込んだバニラアイスクリームは、バニラの甘さとほろ苦いココアによるバランスの良い濃厚な味わい。

ビターなチョコとベリーの酸味とも相性抜群です。

ミニカップ SPOON CRUSH「あふれるショコラ 濃い抹茶」

チョコレートと抹茶の濃厚感を深く味わう「あふれるショコラ 濃い抹茶」

抹茶アイスクリームの上に、ショコラソースを重ね、パリパリッと割れるビターチョコが天面に薄く広げられています。

パリパリチョコ、ショコラソース、濃厚な抹茶アイスクリームが合わさることで、濃くて深い贅沢なおいしさを堪能できるスイーツです。

こだわりポイント1)パリッと割れるビターチョコと、じゅわっとあふれるショコラソース

パリパリッと割れるチョコはほんのりビターでなめらかなくちどけ。

チョコレートの濃厚な味わいが楽しめるショコラソースは、よりとろけやすく“じゅわ”っとあふれるようになりました。

こだわりポイント2)濃厚な味わいの抹茶アイスクリーム

渋み、旨みの強い茶葉を使用することで、香り高く、抹茶の味わいが濃いアイスクリームに仕上げられています。

後味には、抹茶の苦みも程よく感じられます。

冷凍庫から出して11分がおすすめの「パリじゅわ」タイム

おすすめの「パリじゅわ」タイムは、冷凍庫から取り出して11分前後。

カップの横を押してみて、普段のミニカップの食べごろよりも柔らかくなった頃が食べごろです。

天面のチョコを割ってソースが固まっている場合は、もう少し時間を延ばしてください。

※カップの上の方を押すと天面のチョコが割れるので、下の方(アイスクリーム部分)を押して確認ください

※時間はアイスクリームの保冷状態や外気温により異なります

進化した「パリじゅわ」体験によって、チョコ、ソース、アイスクリームが織り成す複合的な食感と贅沢なおいしさ、スプーンを入れた瞬間から食べ終わるまで続くワクワク感がより楽しめるアイスクリーム。

ハーゲンダッツ ミニカップ SPOON CRUSH(スプーン クラッシュ)「あふれるベリー クッキー&クリーム」「あふれるショコラ 濃い抹茶」は、2025年3月25日より販売開始です☆

濃厚な味わいのアイスクリーム!ハーゲンダッツ ミニカップ「ザ・ミルク」 濃厚な味わいのアイスクリーム!ハーゲンダッツ ミニカップ「ザ・ミルク」 続きを見る

洋酒香る大人向けの味わいとサクサク食感がポイント!ハーゲンダッツ バー「芳醇ティラミスクランチ」 洋酒香る大人向けの味わいとサクサク食感がポイント!ハーゲンダッツ バー「芳醇ティラミスクランチ」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post あふれるベリー クッキー&クリーム・ショコラ 濃い抹茶!ハーゲンダッツ ミニカップ SPOON CRUSH appeared first on Dtimes.