ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年3月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「おさるのジョージ」グッズを紹介します!

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期:2025年3月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年3月も、かわいらしい「おさるのジョージ」グッズが続々登場!

ぬいぐるみやマスコットのほか、おでかけに持って行きたくなるポーチなど全4種類がラインナップされます。

おさるのジョージ シーンデザインポーチ

投入時期:2025年3月7日より順次

サイズ:全長約9×2×9cm

種類:全7種(あか、あお、きいろ、みどり、オレンジ、むらさき、ピンク)

「ジョージ」の様々なシーンをデザインした、カラフルなポーチ。

正面部分は中身が確認しやすいクリア素材になっています☆

おさるのジョージ 赤いほっぺ マスコット イースター

投入時期:2025年3月14日より順次

サイズ:全長約11×6.5×14cm

種類:全3種(うさぎ、たまご、帽子)

イースターをテーマにした、“赤いほっぺ”デザインを使った「ジョージ」のマスコット。

うさぎやたまごなど、イースターにぴったりのかわいらしいプライズばかりです☆

おさるのジョージ ほわぽて ぬいぐるみ

投入時期:2025年3月21日より順次

サイズ:全長約10×8×17cm

種類:全3種(にっこり片手、にっこり両手、ぺろり)

甘えたポーズと、うるっとした目が特徴の“ほわぽて”デザインのぬいぐるみ。

「ジョージ」の愛らしい仕草に癒やされます☆

おさるのジョージ LLぬいぐるみ SLEEP

投入時期:2025年3月27日より順次

サイズ:全長約48×25×17cm

種類:全1種(ジョージ)

テレビアニメのワンシーンを再現した「ジョージ」のぬいぐるみ。

お布団の中で横になりながらパチリ目を開けたポーズに注目です☆

見ているだけで元気になれる、キュートな「ジョージ」のプライズ。

2025年3月より全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post テレビアニメのワンシーンを再現したぬいぐるみ!セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ appeared first on Dtimes.