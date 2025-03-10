¡ÖTCS25 Harajuku¡×¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¡ª¤ªÅ¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤Ë»²²Ã¤·¤è
3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Îº×Åµ¡ÖTokyo Creative Salon 2025¡×¤¬¡¢Åìµþ¤Î10¥¨¥ê¥¢¡Ê´Ý¤ÎÆâ¡¿ÆüËÜ¶¶¡¿¶äºÂ¡¿Í³ÚÄ®¡¿ÀÖºä¡¿Ï»ËÜÌÚ¡¿½ÂÃ«¡¿¸¶½É¡¿¿·½É¡¿±©ÅÄ¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¸¶½É¥¨¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¡ÖTokyo Creative Salon 2025 Harajuku¡Ê°Ê²¼¡¢TCS25 Harajuku¡Ë¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¡£
¿Íµ¤¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¸¤á¤Æ²ó¤ë¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤ä¡¢¥¢¡¼¥È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÎ´¶¤·¤Ë¸¶½É¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¸¶½É¤Î20Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¡ÖTCS25 Harajuku¡×
Ç¯¤Ë1ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTokyo Creative Salon¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬½¸¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ø¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ëº×Åµ¤Ç¤¹¡£
¸¶½É¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡ÖTCS25 Harajuku¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¸¶½É¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤«¤éºÆÀ¹¤¹¤ë¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃÇÀä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶½É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤«¤éºÆµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊºÅ¤·¤ò¼Â»Ü¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡
3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥Ö¥é¥ó¥É20Å¹¤¬ÆÈ¼«¤Ë¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥«¥¹¥¿¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Å¸¼¨¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¡£
¤ª²Ö¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖALL GOOD FLOWERS¡Ê¥ª¡¼¥ë¥°¥Ã¥É¥Õ¥é¥ï¡¼¥º¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤ª²Ö¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇÛ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖBEAMS WOMEN HARAJUKU¡×¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¥×¥ê¥¯¥éµ¡¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
Å¸¼¨´ë²è¤Ê¤É¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï³ÆÅ¹¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ø¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¸¤á¤Æ²ó¤í¤¦
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖTCS25 Harajuku¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¸¶½É¤òÂåÉ½¤¹¤ë20Å¹ÊÞ¤ò½ä¤êÆÈ¼«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¡Ø¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ù¡£
¤³¤ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤Þ¤ºÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×4³¬¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥é¥Ã¥Ñ¤Ç¡¢TCS¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢TCS¤ÎInstagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÀèÃå500Ì¾¤ËÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¸¶½É¥¨¥ê¥¢¤Î²¼µ20Å¹ÊÞ¤ò½ä¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¸¤á¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
½¸¤á¤¿¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¥Ð¥Ã¥°¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥Ã¥°¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ø¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥°¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î»²²Ã¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡Ø¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ù»²²ÃÅ¹ÊÞ
ALL GOOD FLOWERS LAB / Angelic Pretty / anrealage homme harajuku / Apt.335 New York, NY. / AWESOME BOY / BEAMS WOMEN HARAJUKU / CA4LA É½»²Æ»Å¹ / CANNABIS / DESPERADO ¥Ï¥é¥«¥ÉÅ¹ / FUTURE ARCHIVE¡Ê¥Ó¡¼¥à¥¹ ¸¶½É ANNEX ¡Ë/ JOURNAL STANDARD É½»²Æ» Mens / JOURNAL STANDARD É½»²Æ» LADIES / KIOSQUE CC / Moore / SHEEP / STUDIOUS MENS ¸¶½ÉËÜÅ¹ / STUDIOUS WOMENS É½»²Æ» / THE FLWRS POP-UP at 701 supported by Tokyo Creative Salon / THREE TREASURES / ¥Ï¥¦¥¹@¥ß¥¥ê¥Ï¥Ã¥·¥ó
¿·¿Êµ¤±Ô¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
¿·¿Êµ¤±Ô¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¶È³¦¸þ¤±¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¡ÖSPICE ROOM powered by OIF¡×¤Ï¡¢½é¤Î°ìÈÌ¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á21Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÀí¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤·¤«¼è¤ê°·¤ï¤Ê¤¤¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤äÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸¼¨¡õÈÎÇäPOPUP¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¡£
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¡¢¸ÄÀÇÉ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
SPICE ROOM showcase recommend by NewMake
Æü»þ¡§3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡11:00¡Á20:00¡ÊºÇ½ªÆü18:00Ëø¡Ë
¾ì½ê¡§ÅìµÞ¥×¥é¥¶ É½»²Æ»¡Ö¥ª¥â¥«¥É¡×5³¬ LOCULÆâ
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ
¡öÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¹ØÆþ¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¡£
¡ÖÁõ±ñ¡×¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿·¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖÁõ±ñ¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÁõ±ñ¾Þ¡×¤Î¡¢Âè98²ó¼õ¾ÞºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¡£
2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè98²ó¤Î¡ÖÁõ±ñ¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢´äÌîÏ¡Í´¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØSomewhere, not here¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£°î¤ì¤ë¤ªÍÎÉþ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Âè98²óÁõ±ñ¾Þ¸ø³«¿³ºº²ñ¼õ¾ÞºîÉÊÅ¸¼¨
Æü»þ¡§3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á19Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡11:00¡Á21:00
¾ì½ê¡§ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×4³¬¥Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¢Åìµþ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥µ¥í¥óÁ´ÂÎµòÅÀ
Î¢¸¶¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÎ¢¸¶¡É¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÃíÌÜ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¤ä¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¨¥ê¥¢¤¬¡¢3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸¶½É¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¸¶½É¿ÀµÜÁ°¾¦Å¹²ñ¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¢¡¼¥ÈÅ¸¼¨
Æü»þ¡§3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë12:00¡Á17:00
¾ì½ê¡§¥ß¥ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ¥»¥«¥ó¥É
¼çºÅ¡§¸¶½É¿ÀµÜÁ°¾¦Å¹²ñ
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¢¡¼¥È ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
Æü»þ¡§3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë12:00¡Á17:00¡¡
¾ì½ê¡§¸¶½É¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥È ¢¨±«Å·»þÃæ»ß
¼çºÅ¡§¸¶½É¿ÀµÜÁ°¾¦Å¹²ñ
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¦¥§¥¤
Æü»þ¡§2025Ç¯3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë12:00¡Á13:30¡¡
¾ì½ê¡§¸¶½É¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥È ¢¨±«Å·»þ¡Ö¥ß¥ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ
¼çºÅ¡§¸¶½É¿ÀµÜÁ°¾¦Å¹²ñ
¡ÖTCS25 Harajuku¡×¤ò½µËö¤Î¤ª½Ð¤«¤±¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©
¸¶½É¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡ÖTCS25 Harajuku¡×¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤óÃ£¤¬½¸¤¦ÃíÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÖTOKYO CREATIVE SALON 2025 Harajuku¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á23Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨»þ´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§¸¶½É¥¨¥ê¥¢
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tokyo-creativesalon.com/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥ª¡¼ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
º£²ó¤Ï¸¶½É¥¨¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¡ÖTokyo Creative Salon 2025 Harajuku¡Ê°Ê²¼¡¢TCS25 Harajuku¡Ë¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¡£
¸¶½É¤Î20Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¡ÖTCS25 Harajuku¡×
Ç¯¤Ë1ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTokyo Creative Salon¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬½¸¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ø¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ëº×Åµ¤Ç¤¹¡£
¸¶½É¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡ÖTCS25 Harajuku¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¸¶½É¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤«¤éºÆÀ¹¤¹¤ë¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃÇÀä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶½É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤«¤éºÆµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊºÅ¤·¤ò¼Â»Ü¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡
3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥Ö¥é¥ó¥É20Å¹¤¬ÆÈ¼«¤Ë¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥«¥¹¥¿¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Å¸¼¨¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¡£
¤ª²Ö¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖALL GOOD FLOWERS¡Ê¥ª¡¼¥ë¥°¥Ã¥É¥Õ¥é¥ï¡¼¥º¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤ª²Ö¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇÛ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖBEAMS WOMEN HARAJUKU¡×¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¥×¥ê¥¯¥éµ¡¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
Å¸¼¨´ë²è¤Ê¤É¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï³ÆÅ¹¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ø¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¸¤á¤Æ²ó¤í¤¦
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖTCS25 Harajuku¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¸¶½É¤òÂåÉ½¤¹¤ë20Å¹ÊÞ¤ò½ä¤êÆÈ¼«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¡Ø¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ù¡£
¤³¤ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤Þ¤ºÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×4³¬¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥é¥Ã¥Ñ¤Ç¡¢TCS¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢TCS¤ÎInstagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÀèÃå500Ì¾¤ËÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¸¶½É¥¨¥ê¥¢¤Î²¼µ20Å¹ÊÞ¤ò½ä¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¸¤á¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
½¸¤á¤¿¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¥Ð¥Ã¥°¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥Ã¥°¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ø¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥°¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î»²²Ã¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡Ø¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ù»²²ÃÅ¹ÊÞ
ALL GOOD FLOWERS LAB / Angelic Pretty / anrealage homme harajuku / Apt.335 New York, NY. / AWESOME BOY / BEAMS WOMEN HARAJUKU / CA4LA É½»²Æ»Å¹ / CANNABIS / DESPERADO ¥Ï¥é¥«¥ÉÅ¹ / FUTURE ARCHIVE¡Ê¥Ó¡¼¥à¥¹ ¸¶½É ANNEX ¡Ë/ JOURNAL STANDARD É½»²Æ» Mens / JOURNAL STANDARD É½»²Æ» LADIES / KIOSQUE CC / Moore / SHEEP / STUDIOUS MENS ¸¶½ÉËÜÅ¹ / STUDIOUS WOMENS É½»²Æ» / THE FLWRS POP-UP at 701 supported by Tokyo Creative Salon / THREE TREASURES / ¥Ï¥¦¥¹@¥ß¥¥ê¥Ï¥Ã¥·¥ó
¿·¿Êµ¤±Ô¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
¿·¿Êµ¤±Ô¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¶È³¦¸þ¤±¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¡ÖSPICE ROOM powered by OIF¡×¤Ï¡¢½é¤Î°ìÈÌ¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á21Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÀí¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤·¤«¼è¤ê°·¤ï¤Ê¤¤¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤äÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸¼¨¡õÈÎÇäPOPUP¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¡£
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¡¢¸ÄÀÇÉ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
SPICE ROOM showcase recommend by NewMake
Æü»þ¡§3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡11:00¡Á20:00¡ÊºÇ½ªÆü18:00Ëø¡Ë
¾ì½ê¡§ÅìµÞ¥×¥é¥¶ É½»²Æ»¡Ö¥ª¥â¥«¥É¡×5³¬ LOCULÆâ
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ
¡öÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¹ØÆþ¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¡£
¡ÖÁõ±ñ¡×¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿·¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖÁõ±ñ¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÁõ±ñ¾Þ¡×¤Î¡¢Âè98²ó¼õ¾ÞºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¡£
2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè98²ó¤Î¡ÖÁõ±ñ¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢´äÌîÏ¡Í´¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØSomewhere, not here¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£°î¤ì¤ë¤ªÍÎÉþ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Âè98²óÁõ±ñ¾Þ¸ø³«¿³ºº²ñ¼õ¾ÞºîÉÊÅ¸¼¨
Æü»þ¡§3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á19Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡11:00¡Á21:00
¾ì½ê¡§ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×4³¬¥Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¢Åìµþ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥µ¥í¥óÁ´ÂÎµòÅÀ
Î¢¸¶¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÎ¢¸¶¡É¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÃíÌÜ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¤ä¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¨¥ê¥¢¤¬¡¢3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸¶½É¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¸¶½É¿ÀµÜÁ°¾¦Å¹²ñ¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¢¡¼¥ÈÅ¸¼¨
Æü»þ¡§3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë12:00¡Á17:00
¾ì½ê¡§¥ß¥ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ¥»¥«¥ó¥É
¼çºÅ¡§¸¶½É¿ÀµÜÁ°¾¦Å¹²ñ
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¢¡¼¥È ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
Æü»þ¡§3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë12:00¡Á17:00¡¡
¾ì½ê¡§¸¶½É¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥È ¢¨±«Å·»þÃæ»ß
¼çºÅ¡§¸¶½É¿ÀµÜÁ°¾¦Å¹²ñ
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¦¥§¥¤
Æü»þ¡§2025Ç¯3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë12:00¡Á13:30¡¡
¾ì½ê¡§¸¶½É¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥È ¢¨±«Å·»þ¡Ö¥ß¥ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ
¼çºÅ¡§¸¶½É¿ÀµÜÁ°¾¦Å¹²ñ
¡ÖTCS25 Harajuku¡×¤ò½µËö¤Î¤ª½Ð¤«¤±¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©
¸¶½É¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡ÖTCS25 Harajuku¡×¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤óÃ£¤¬½¸¤¦ÃíÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÖTOKYO CREATIVE SALON 2025 Harajuku¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á23Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨»þ´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§¸¶½É¥¨¥ê¥¢
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tokyo-creativesalon.com/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥ª¡¼ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹