¡ÖTCS25 Harajuku¡×¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¡ª¤ªÅ¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤Ë»²²Ã¤·¤è

3月13日(木)より、国内最大級のクリエイティブの祭典「Tokyo Creative Salon 2025」が、東京の10エリア(丸の内/日本橋/銀座/有楽町/赤坂/六本木/渋谷/原宿/新宿/羽田)を中心に開催されます。今回は原宿エリアで行われる、「Tokyo Creative Salon 2025 Harajuku(以下、TCS25 Harajuku)」の内容を詳しくご紹介。

人気ショップやブランドが手がけるオリジナルパッチを集めて回る「トートバッグスタンプラリー」や、アートフリーマーケットなど、ファッションを楽しめるイベントを体感しに原宿へ行ってみませんか?原宿の20店舗が参加するファッションの祭典「TCS25 Harajuku」年に1度開催される「Tokyo Creative Salon」は、ファッション・デザイン・クラフト・サステナブルなどの多彩なジャンルが集い、日本の創造力を世界へと発信する祭典です。原宿を舞台に展開される「TCS25 Harajuku」では、『原宿のカルチャーをストリートから再盛する』をテーマに、コロナ禍で断絶してしまった原宿のファッションコミュニティを、ストリートから再起させるような催しを実施。開催期間は、3月13日(木)から23日(日)までですよ。3月15日(土)には、エリア内のショップやブランド20店が独自に手がける、ワークショップやカスタムサービス、展示など、ファッションを存分に楽しめるコンテンツが数多く登場。お花のセレクトショップ「 ALL GOOD FLOWERS (オールグッドフラワーズ)」では、オリジナルデザインのラッピングペーパーに包まれたお花が数量限定で配られます。「BEAMS WOMEN HARAJUKU」には、オリジナルフレームを搭載したプリクラ機が設置されるのだとか。展示企画などは、店舗により3月16日(日)以降も継続して実施される場合があるので、気になる方は各店に問い合わせてみてくださいね。『トートバッグスタンプラリー』でおしゃれパッチを集めて回ろうここからは、「TCS25 Harajuku」で行われるイベントの詳細を見ていきましょう。まず1つ目に注目したいのが、原宿を代表する20店舗を巡り独自デザインの限定パッチを集めて、オリジナルバッグをカスタマイズする『トートバッグスタンプラリー』。これに参加したい方は、まず東急プラザ原宿「ハラカド」4階にあるハラッパで、TCSオリジナルバッグをゲットしてくださいね。バッグは、TCSのInstagramをフォローしている人を対象に、先着500名に無料で配布されますよ。バッグを手に入れたら、原宿エリアの下記20店舗を巡り、オリジナルデザインの限定パッチを集めて回ってみて。集めたパッチをバッグに貼り付ければ、自分だけのスペシャルバッグが完成しますよ。『トートバッグスタンプラリー』は、3月15日(土)〜23日(日)の期間実施されますが、バッグが無くなり次第終了となるため、気になる方は早めの参加がおすすめ!『トートバッグスタンプラリー』参加店舗ALL GOOD FLOWERS LAB / Angelic Pretty / anrealage homme harajuku / Apt.335 New York, NY. / AWESOME BOY / BEAMS WOMEN HARAJUKU / CA4LA 表参道店 / CANNABIS / DESPERADO ハラカド店 / FUTURE ARCHIVE(ビームス 原宿 ANNEX )/ JOURNAL STANDARD 表参道 Mens / JOURNAL STANDARD 表参道 LADIES / KIOSQUE CC / Moore / SHEEP / STUDIOUS MENS 原宿本店 / STUDIOUS WOMENS 表参道 / THE FLWRS POP-UP at 701 supported by Tokyo Creative Salon / THREE TREASURES / ハウス@ミキリハッシン新進気鋭ブランドのアイテムをいち早く手に入れるチャンス新進気鋭ブランドをセレクトする業界向けプレスルーム「SPICE ROOM powered by OIF」は、初の一般公開イベントを3月13日(木)〜21日(金)に開催します。“尖ったクリエイティブしか取り扱わない”をコンセプトにした会場では、新作のお披露目や唯一無二のクリエイティブが爆発したファッションの展示&販売POPUPが行われるそう。ちょっぴり特別なプレスルームに潜入して、個性派ファッションアイテムをチェックしてみてはいかがでしょうか?SPICE ROOM showcase recommend by NewMake日時:3月13日(木)〜21日(金) 11:00〜20:00(最終日18:00迄)場所:東急プラザ 表参道「オモカド」5階 LOCUL内入場:無料*販売アイテムの購入はキャッシュレス決済での対応。「装苑」で選ばれた新人デザイナーのファッション東急プラザ原宿「ハラカド」などでは、ファッション雑誌「装苑」が主催するコンテスト「装苑賞」の、第98回受賞作品も展示。2024年に行われた第98回の「装苑賞」を獲得した、岩野蓮祐さんによる『Somewhere, not here』など、クリエイティビティ溢れるお洋服を間近で見ることができますよ。第98回装苑賞公開審査会受賞作品展示日時:3月13日(木)〜19日(水) 11:00〜21:00場所:東急プラザ原宿「ハラカド」4階ハラッパ、東京クリエイティブサロン全体拠点裏原で繰り広げられるアートイベントも要チェックストリートカルチャーの発信地である“裏原”エリアでは、注目ストリートアーティストによる展示やフリーマーケットエリアが、3月15日(土)、16日(日)の期間限定でお目見え。また、3月16日(日)には、原宿キャットストリートで原宿神宮前商店会によるストリートランウェイも披露されますよ。ストリートアート展示日時:3月15日(土)、16日(日)12:00〜17:00場所:ミルギャラリー セカンド主催:原宿神宮前商店会ストリートアート フリーマーケット日時:3月15日(土)、16日(日)12:00〜17:00場所:原宿キャットストリート ※雨天時中止主催:原宿神宮前商店会ストリートランウェイ日時:2025年3月16日(日)12:00〜13:30場所:原宿キャットストリート ※雨天時「ミルギャラリー」にて開催主催:原宿神宮前商店会「TCS25 Harajuku」を週末のお出かけ候補に入れてみない?原宿のあちこちで、ファッションにまつわるコンテンツが展開される「TCS25 Harajuku」。おしゃれさん達が集う注目イベントに、ぜひ足を運んでみてくださいね。「TOKYO CREATIVE SALON 2025 Harajuku」概要期間:3月13日(木)〜23日(日)※時間は店舗営業時間に準ずる対象地域:原宿エリア公式サイト:https://tokyo-creativesalon.com/参照元:株式会社ワンオー プレスリリース