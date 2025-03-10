¡È17ºÐ²¼Èþ½÷¡ÉºÊ¤Î±Æ¶Á¤«¡©¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¡¢¥Ô¥ó¥¯°ì¿§¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤ËÊÑ¿È¡ª¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼²Ä°¦¤¤¡×¡ÚPHOTO¡Û
ÇÐÍ¥¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤Î¡È17ºÐ²¼Èþ½÷¡ÉºÊ¡ª
¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤Ï3·î9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë²¦´§¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¤ß¤ò»Ä¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
3·î1Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Î¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Î²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤ªÉ±ÍÍ»ÈÍÑ¤Î¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤Î»Ñ¤¬¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ù¡¼¥ë¤â¤«¤±¤Æ¡¢´°Á´¤Ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤¬¾þ¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ä¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤À¤¬¡¢¼«Ëý¤ÎÂç¤¤ÊÏÓ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¸«¤ë¼Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·»¤µ¤ó¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤Ï2016Ç¯¤«¤é¸ø³«Îø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¿17ºÐÇ¯²¼¤Î¥¤¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¤È2021Ç¯¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢É×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡þ¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1971Ç¯3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥É¥ó¥½¥¯¡£ÊÌÌ¾µÁ¤Ë¥É¥ó¡¦¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¡¢¼ç¤Ê³èÆ°µòÅÀ¤Ï´Ú¹ñ¤À¤¬2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥º¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¿Ê½Ð¤â¿ë¤²¤¿¡£¿ÈÄ¹178cm¡¦ÂÎ½Å100kg¤Î½ÅÎÌµéÂÎ·¿¤ä¶¯ÌÌ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤²Ä°¦¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤â¸«¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÉÄ»ú¤Î¡Ö¥Þ¡×¤È¡Ö¥é¥Ö¥ê¡¼¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°¦¾Î¡Ö¥Þ¥Ö¥ê¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡Ø¿·´¶À÷¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¿À¤È¶¦¤Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ø°¿ÍÅÁ¡Ù¤Ê¤É¡£2021Ç¯¤Ë¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿17ºÐ²¼¤Î¥¸¥à¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¤¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¤È·ëº§¤·¤¿¡£