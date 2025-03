【サンソフト スプリングセール】 3月10日~ 開催

サンソフトは、ダウンロード版を対象としたスプリングセールを開催する。Nintendo Switch版が本日3月10日よりスタート。3月12日にはプレイステーション 5/プレイステーション 4用ダウンロード版、3月14日にはSteam版のセールもそれぞれスタートする。

セールでは「ギミック! 2」が35%オフ、「クロックタワー・リワインド」が30%オフとなるほか、「いっき団結」は50%オフで、期間中提供される。

「サンソフト スプリングセール」

開催期間

・Nintendo Switch:3月10日~3月23日

・PS5/PS4:3月12日~3月26日

・Steam:3月14日~3月20日

対象タイトル紹介(一部)

セール期間はプラットフォームによって異なる。なお、PS5/PS4の一部タイトルはすでにセール中のものもある。詳細は各タイトルのストアページにて確認してほしい。

「ギミック! 2」(Switch/PS5/PS4)

価格:2,640円→1,716円(35%オフ)

画像はSwitch版

「クロックタワー・リワインド」(Switch/PS5/PS4)

価格:3,300円→2,310円(30%オフ)

画像はSwitch版

「いっき団結」(Switch/Steam)

価格:1,480円→740円(50%オフ)

画像はSwitch版

(C)2024 SUNSOFT (C)2024 Developed by Bitwave Games

(C)CAPCOM (C)SUNSOFT (C)2024 WayForward Technologies. (C)2024 Limited Run Games.

(C) 2024 SUNSOFT

(C)SUNSOFT All rights reserved.