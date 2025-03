【2025年2月あみあみフィギュア月間ランキング】 3月10日 公開

大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」の2025年2月フィギュア予約ランキングを3月10日に発表した。

本ランキングは、2025年2月1日から2月28日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ(予約数・金額など)を元にランキングを構成したもの。

2025年2月のランキングではアルターの「ブルーアーカイブ トキ」が第1位を獲得した。第2位は蝸之殼Snail Shellの「RA-01L アイリン・休日の憩い」、第3位はクレーネルの「ホロライブプロダクション 博衣こより」にランクインした。

フィギュア予約ランキング

第1位:ブルーアーカイブ トキ 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー: アルター

発売月:2026年1月予定

参考価格:27,280円

※画像は「-Full Version-」のものになります。

第2位:RA-01L アイリン・休日の憩い 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

メーカー:蝸之殼Snail Shell

発売月:2025年8月予定

参考価格:6,655円

第3位:ホロライブプロダクション 博衣こより 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:クレーネル

発売月:2025年11月予定

参考価格:27,500円

第4位:勝利の女神:NIKKE シンデレラ 1/4スケール 完成品フィギュア

メーカー:Hobby sakura

発売月:2025年12月予定

参考価格:47,300円

※画像は「豪華版」のものになります。

第5位:POP UP PARADE SP ホロライブプロダクション 星街すいせい 完成品フィギュア

メーカー:グッドスマイルカンパニー

発売月:2025年9月予定

参考価格:6,800円

6位:ToHeart2 向坂環 20th Anniversary Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:グッドスマイルカンパニー

発売月:2025年12月予定

参考価格:21,800円

7位:勝利の女神:NIKKE ノワール:ブラックラビット 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:グッドスマイルアーツ上海

発売月:2025年12月予定

参考価格:25,200円

8位:ウマ娘 プリティーダービー シュヴァルグラン 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:ファット・カンパニー

発売月:2025年12月予定

参考価格:26,800円

9位:ART WORKS MONSTERS 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ サイレント・マジシャン 完成品フィギュア

メーカー:メガハウス

発売月:2025年11月予定

参考価格:33,000円

10位:対魔忍RPGX[堕落の雷撃]水城ゆきかぜ 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:アリスグリント

発売月:2026年5月予定

参考価格:31,680円

11位:勝利の女神:NIKKE ブラン:ホワイトラビット 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:グッドスマイルアーツ上海

発売月:2026年1月予定

参考価格:25,200円

12位:まいてつ ハチロク 1/3スケール 完成品フィギュア

メーカー:ファット・カンパニー

発売月:2025年12月予定

参考価格:34,800円

13位:アズールレーン 高雄 破マ艦術-神護- 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:グッドスマイルアーツ上海

発売月:2025年12月予定

参考価格:22,700円

14位:アズールレーン 朝凪 正午の時化に揺られよう 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:ファット・カンパニー

発売月:2025年12月予定

参考価格:26,800円

15位:POP UP PARADE ブルーアーカイブ -Blue Archive- ノノミ イタズラ☆ストレート 完成品フィギュア

メーカー:グッドスマイルカンパニー

発売月:2025年8月予定

参考価格:5,500円

16位:辰ちゃん 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:クレーネル

発売月:2025年12月予定

参考価格:26,400円

17位:ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 金色の闇 ダークネスver. 1/6スケール 完成品フィギュア

メーカー:ユニオンクリエイティブ

発売月:2025年10月予定

参考価格:26,000円

18位:ねんどろいど ブルーアーカイブ -Blue Archive- 空崎ヒナ

メーカー:グッドスマイルカンパニー

発売月:2025年7月予定

参考価格:7,500円

19位:BUZZmod.キルラキル 纏流子 完成品アクションフィギュア

メーカー:アニプレックス

発売月:2025年10月予定

参考価格:12,000円

20位:S.H.MonsterArts スターダスト・ドラゴン 『遊☆戯☆王5D’s』

メーカー:BANDAI SPIRITS

発売月:2025年7月予定

参考価格:16,500円

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)SNAIL SHELL

(C)SHIFT UP CORP.

(C) 2016 COVER Corp.

(C)2004 AQUAPLUS

(C) Oh-ami Inc.