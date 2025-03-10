Honda¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤ÇÏ¢ÇÆÀ®¤é¤º¡¡Â¿È¨Íº°ì´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤¤ÌÌ¤âÂ¿¤¯½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¼ý³Ï¤ò¶¯Ä´
¡¡¡þÂè79²óJABAÅìµþ¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÂç²ñÂè3ÆüB¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¡Honda¡¡5¡½6¡¡Âçºå¥¬¥¹¡Ê2025Ç¯3·î10Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤Ï1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤ª2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢°æ¾å¤¬»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢Honda¤ÎÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÊÒ»³¤¬6²ó¤ËÆÍÁ³Êø¤ì¡¢ºòÇ¯¤ÎÂç²ñMVP¤ÎÃæÂ¼°Ë¤â8²ó¤Ë2¼ºÅÀ¡£
¡¡¡ÖÉé¤±¤ë¤È¤Í¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤Î¼ºÅÀ¤¬¤È¸À¤¦¤±¤É»ÅÊý¤Ê¤¤¡£ÂÇÀþ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤ÎÂ¿È¨Íº°ì´ÆÆÄ¤ÏÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÎëÌÚ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤á11°ÂÂÇ¤ÈÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¾ÚÌÀ¡£ºòÇ¯¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë°Ü¤Ã¤ÆÅÔ»ÔÂÐ¹³¤òÆ¨¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÁª¼ê¤âºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤ÌÌ¤âÂ¿¤¯½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï¼ý³Ï¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£