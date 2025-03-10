µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇFK¤âÆÀÅÀ¤ËÍí¤á¤º¡¡¼çÎÏ²¹Â¸¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¸ø¼°Àï4»î¹ç¾¡Íø¤Ê¤·¡Ú³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û
¢£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ê¡¼¥°Âè27Àá¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À 0¡¼1 ¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãFC¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¥ì¥¢¥ì¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê23¡Ë¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãFCÀï¤Ë1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¸åÈ¾33Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
7Æü¤Î²¤½£¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼çÎÏÁª¼ê¤ò¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡£¤½¤Î»î¹ç¤ÇÌó80Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢Ãæ2Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¸åÈ¾33Ê¬¤«¤é¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºòÇ¯11·î4Æü¤ÎÂè12Àá¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»Ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêÅª¤Ê¾ìÌÌ¤¬Ë¬¤ì¤Ê¤¤¡£
Í£°ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢µ×ÊÝ¤¬ÅÝ¤µ¤ìFK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¼«¤é¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÁ÷¤ë¤¬¡¢¿ÈÄ¹190cm¤Î¥Ê¥¤¥Õ¡¦¥¢¥²¥ë¥É¡Ê28¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡Ë¤ÎÆ¬¤Ë¤ï¤º¤«¤Ë¹ç¤ï¤º¥Ü¡¼¥ë¤ÏÏÈ¤Îº¸¤Ø¤È³°¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÇÔ¤ì¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç4»î¹ç¡¢¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Àï¤ÏÃæ3Æü¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¤È¤ÎEL·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¡¢Âè2Àï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£