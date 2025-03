Ê¿°æ Âç¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´üED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¹¬¤»¤Î¥ì¥·¥Ô¡×¥¢¥Ë¥áMV¤¬¸ø³«¡ª

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ『薬屋のひとりごと』の第2期EDテーマとなっている平井 大の最新曲「幸せのレシピ」のフル尺アニメMVがプレミア公開された。

「幸せのレシピ」では、アニメに登場する、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫と謎多き美形の宦官・壬氏、ふたりの関係性を壬氏の目線から描いており、大切な人を思うもどかしさや切なさを歌った心温まる楽曲となっている。

アニメのストーリーが進むにつれて、作中で描かれる壬氏と猫猫の関係性のもどかしさにもより一層マッチし、アニメファンからも人気を博している1曲。

今回公開されたのは、アニメ本編の映像で構成されたフル尺アニメMVで、猫猫と壬氏がこれまでともに過ごしてきた時間を、平井のあたたかな歌声と共に振り返ることができる映像に仕上がっている。

今後のアニメの展開、そして壬氏と猫猫の関係性の変化にも期待が高まる内容となっているのでぜひチェックしていただきたい。

<平井 大 楽曲コメント>

今回、『薬屋のひとりごと』という素敵な作品に携わることができて、胸が高鳴る思いと感謝の気持ちでいっぱいです。

ボクは曲を作る時、パーソナルな感情を歌詞にすることが多いのですが、” 幸せのレシピ “は、そんなボクの想いと、物語の中で見え隠れする猫猫と壬氏のもどかしい関係性が上手くマッチした曲に仕上がったかと思います。

息もつかせぬ展開を見せていく物語の余韻として、心休ませつつもこれからどうなっていくのか、と想いを馳せて次週が楽しみになるようなエンディングテーマになっているので、是非最後までお楽しみいただければ幸いです。

●配信情報「幸せのレシピ」

配信リンクはこちら

https://t.co/S7oqI5XXep

●作品情報

TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期

毎週金曜よる11:00より

日本テレビ系にて「FRIDAY ANIME NIGHT(フラアニ)」にて全国同時放送!

放送終了後、各種配信プラットフォームでも順次配信予定!

*放送日時は予告なく変更になる場合がございます。

BS日テレ 1月11日より 毎週土曜22時30分〜

AT-X 1月11日より 毎週土曜21時00分〜

リピート放送:1月14日より 毎週火曜4時30分〜

1月18日より 毎週土曜6時00分〜

映画・チャンネルNECO 1月19日より 毎週日曜24時00分〜

アニマックス 2月1日より 毎週土曜21時30分〜

リピート放送:2月2日より 毎週日曜 9時00分〜

配信情報

SVOD(見放題配信)

ABEMAプレミアム

Amazon Prime Video

dアニメストア

dアニメストア ニコニコ支店

dアニメストア for Prime Video

DMM TV

FOD

Hulu

J:COM STREAM

Lemino

milplus

NETFLIX

TELASA

TELASA(Pontaパス)

U-NEXT

WOWOWオンデマンド

アニメ放題

バンダイチャンネル

Disney+

ニコニコチャンネル

AVOD・FVOD(最新話期間限定 無料配信)

ABEMA

Lemino

TVer

ニコニコ生放送

日テレTADA

TVOD

Amazon Prime Video

Google TV

HAPPY!動画

J:COM STREAM

milplus

music.jp

Rakuten TV

TELASA

VIDEX

カンテレドーガ

バンダイチャンネル

ビデオマーケット

ムービーフルPlus

ニコニコチャンネル

<イントロダクション>

毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫と謎多き美形の宦官・壬氏が宮中で巻き起こるさらなる難事件へと挑んでいく。

シリーズ累計発行部数3,800万部突破の大人気作品『薬屋のひとりごと』。2023年10月から放送された第1期は、放送直後から大きな話題を呼び猫猫の痛快なヒロイン性はもちろん、本格的なミステリーそして後宮内で紡ぎだされる人間ドラマに多くの共感を集め、

まさに老若男女幅広い世代から愛される作品となりました。

熱狂冷めやらぬまま、2025年に第2期の放送が決定!玉葉妃の妊娠判明により、後宮内に渦巻き始める暗雲。そして壬氏の命が狙われた、前代未聞の未解決事件。謎がさらなる謎を呼び、猫猫と壬氏をさらなる難事件が待ち受ける。

後宮謎解きエンターテインメントが 今、再び開幕する!

<あらすじ>

帝の寵妃・玉葉妃の妊娠判明により、猫猫は翡翠宮の毒見役に復帰。

妃、そして帝の御子を狙った事件が再び起きないよう警戒をしながら、日々を送っていた。

先帝時代からの重臣を父にもつ新たな淑妃・楼蘭妃の入内、壬氏の命が狙われた、前代未聞の未解決事件、そして消えた容疑者・翠苓。

不穏な空気が晴れない中、外国からの隊商、さらには無理難題な要求をする特使も来訪。宮中にはさらなる暗雲が立ち込め始めていた。

猫猫と壬氏を待ち受ける新たな難事件。それらは、やがて国をも巻き込む一大事件へと発展していくー

【スタッフ】

原作:日向夏(ヒーロー文庫/イマジカインフォス刊)

キャラクター原案:しのとうこ

総監督・シリーズ構成:長沼範裕

監督:筆坂明規

副監督:中川 航

脚本:柿原優子・千葉美鈴・小川ひとみ

キャラクターデザイン:中谷友紀子

美術監督:郄尾克己(ARED)

色彩設計:相田美里

CGIディレクター:永井 有

撮影監督:鈴木麻予(T2 studio)

編集:今井大介

音響監督 はた しょう二(サウンドチームドンファン)

音楽 神前 暁・Kevin Penkin・桶狭間ありさ

アニメーション制作 TOHO animation STUDIO×OLM

製作 「薬屋のひとりごと」製作委員会

【キャスト】

猫猫/悠木碧

壬氏/大塚剛央

高順/小西克幸

玉葉妃/種粼敦美

梨花妃/石川由依

里樹妃/木野日菜

小蘭/久野美咲

子翠/瀬戸麻沙美

ナレーション/島本須美

主題歌

オープニングテーマ:幾田りら「百花繚乱」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:KOHD

エンディングテーマ:平井 大「幸せのレシピ」

作曲:Dai Hirai

作詞:EIGO(ONEly Inc.) and Dai Hirai

編曲:Dai Hirai and Haruhito Nishi(ONEly Inc.)

関連リンク

TVアニメ『薬屋のひとりごと』公式サイト

https://kusuriyanohitorigoto.jp/

平井大オフィシャルサイト

https://hiraidai.com/