韓国の5人組ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHERが、7日から9日の3日間にわたって、韓国・仁川のインスパイアアリーナでワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR - EP .2- IN INCHEON』を開催した。メンバーは大歓声の中、現代版王子様が思い浮かぶブラックスーツを着て登場。「Over The Moon」でオープニングとなり、メタルロックバージョンに編曲された「Deja Vu」や「0X1=LOVESONG(I Know I Love you)feat. Seori」を続けて披露し、スタートから熱く盛り上げた。「Danger」「Resist(Not Gonna Run Away)」「Forty One Winks」など、今回の公演で初めて披露したステージや「Good Boy Gone Bad」「I’ll See You There Tomorrow」などの人気曲が豊かなセットリストを飾った。メンバーの絵画のようなビジュアルと立体的なメディアアート、舞台効果が調和し、幻想的な時間を完成させた。

メンバーは「今回のツアーは夢の始まりから再び出発した5人の物語だ。これまでの公演では見せられなかったステージも加え、永遠に一緒に夢を見たいという願いで準備した」と覚悟を伝えた。360度活用できるように設計されたメインステージを歩きながら観客とコミュニケーションを取る場面も。1階や2階の観客とも距離を縮めた「LO$ER=LO▼ER」(※▼=白ハート)と「Higher Than Heaven」では会場全体が揺れるような熱狂が続いた。ソロパフォーマンスでは爆発的な歓声も。カヤグム(伝統楽器)の演奏と扇子の舞で「Sugar Rush Ride」を彩ったBEOMGYU、キレのある振り付けで「Danger」のイントロを飾ったTAEHYUN、昨年9月に発表したミックステープ「GGUM」のステージを披露したYEONJUN、ドラム演奏で強烈なカリスマ性を見せたHUENINGKAI、現代舞踊で「Dreamer」に切なさを加えたSOOBINまで目が離せないステージとなった。そして「デビュー週間のDREAM WEEKから今回の公演まで、夢のような1週間を完成させてくれたMOA(ファンネーム)のみなさんに感謝する。みなさんがいれば冷たい世界も溶かすことができるという確信ができた。MOAのみなさんのそばでずっと一緒に歩きたい。残りのツアーを通じてさらに成長した姿で戻ってくる」と約束し、公演を締めくくった。韓国から出発した同公演は計13都市23公演を開催し、デビュー後初めてヨーロッパ5都市でステージを披露する。