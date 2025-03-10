¥¥ó¥ì¥¤ ËÜ³Ê¤´ÅöÃÏ¥é¡¼¥á¥ó³È½¼ ·§ËÜ¡¦ÈøÆ»¤ÎÌ£¤ï¤¤ºÆ¸½
¥¥ó¥ì¥¤¤Ï¡¢¶ñÉÕ¤ÎäÅàÌÍ¡Ö¤ª¿å¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤´ÅöÃÏ¥é¡¼¥á¥ó¤ò³È½¼¡£2025Ç¯½Õ¤Ï¡Ö·§ËÜ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¡ÖÈøÆ»¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃµ¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÄÉµá¤·¡¢Ê´¤ÎÁªÄê¤«¤é¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÌÍ¤ä¼«²ÈÀ½¤Î¥¿¥ì¡¦¥¹¡¼¥×¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¿å¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÎß·×2²¯¿©°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¡¢ÎäÅà¶ñÉÕ¤¤¦¤É¤ó¡¦¥é¡¼¥á¥ó¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÇä¾åâ1¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê½ÐÅµ¡§¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¡Ü¡Ë¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤ë¡£ÌÍ¡¦¥¹¡¼¥×¡¦¶ñºà¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î»°ÁØ¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÌçÅ¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
´ûÂ¸ÉÊ¤Ç¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥ó²£¹Ë¡×¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¡Ö²£ÉÍ²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö»¥ËÚÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ê¤É¤´ÅöÃÏ¡¦¤´ÅöÅ¹¾¦ÉÊ¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÊÂ·¤¨¤ò¤µ¤é¤Ë³È½¼¤¹¤ë¡£
¡Ö·§ËÜ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¿©¤Ù±þ¤¨¤¢¤ëÃæÂÀ¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÌÍ¤Ë¡¢¹õ¥Þ¡¼Ìý¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Á¥Ã¥×¤ÎÎ¾Êý¤ò»È¤Ã¤¿ÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤à°ìÇÕ¡£³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçºêÍµ»ËÂåÉ½¤¬´Æ½¤¡£¼«¼Ò¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¾Ç¤¬¤·ÅÙ¹ç¤¤¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¸ü¤ß¡¦¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥×¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¶ñºà¤Ï·§ËÜ¥é¡¼¥á¥óÄêÈÖ¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢¤¤¯¤é¤²¡¢ÀÄ¥Í¥®¡£
¡ÖÈøÆ»¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢ÈøÆ»´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ÎÄêµÁ¤ËÂ§¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ²½¡£ÃÏ¸µ´ë¶È¤é¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¾å¤ÇÌ£¤ÎÊý¸þÀ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¼«¼Ò¤Ç¿æ¤½Ð¤·¤¿·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤Ë¥Þ¥ë¥¥ó¾ßÌý¡Ê¾®Æ¦Åç¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤«¤¨¤·¤ò¸ú¤«¤»¡¢À¥¸ÍÆâ»º¤Î¼Ñ´³¤·¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£ÌÍ¤Ï¾®ÇþÊ´¤«¤éÁªÄê¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÊ¿ÂÇ¤Á¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤ò³«È¯¡£¶ñºà¤Ï¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢¥á¥ó¥Þ¡¢¥Í¥®¡£
È¯Çä2Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð¡×¤È¡Ö¤¦¤Þ±ö¾Æ¤½¤Ð¡×¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÂÀÌÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¥ß¥¥·¥ó¥°¤äè§¤Ç»þ´Ö¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥½¡¼¥¹¤È¤ÎÍí¤ß¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Á´Î³Ê´¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¾®Çþ¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Ãë¿©¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Í¼¿©¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¹ç¤¦Ì£¤ï¤¤¡£