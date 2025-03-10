¡ÚÁ°ÉôÂçÇË¡ÛÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë¡¢¤Ï¤º¤ß¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ï¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¡Ä³¹Ï©Åô¤â·¹¤ÉôÉÊ»¶Íð¡¡¥Ð¥¤¥¯±¿Å¾¼ê¤¬½Å½ý¡¡Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è
Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎË½§»Ô¾ìÁ°¤Ç¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¸áÁ°7»þº¢¡¢¹¾Åì¶è¡¦Ë½§»Ô¾ìÁ°¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀÖ¿®¹æ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤ËÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤ÎÉôÊ¬¤Ï·ã¤·¤¯²õ¤ì¡¢³¹Ï©Åô¤¬Âç¤¤¯·¹¤¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¼Ö¤ÎÉôÉÊ¤¬»¶Íð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤ß¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÏÁ°¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¡£¤µ¤é¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸òº¹ÅÀ¤Î³¹Ï©Åô¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê20Âå¡Ë¤¬½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê50Âå¡Ë¤â·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ÖLive News days¡×3·î10ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë