ÍèÆü¸ø±é¤Ë¤â´üÂÔËÄ¤é¤à¡ª¾¯½÷»þÂå¡¦¥Æ¥è¥ó¡¢3Ëü¿ÍÄ¶¤òÆ°°÷¤·¤¿¥½¥¦¥ë¸ø±é¤¬À®¸ùÎ¢¤Ë½ªÎ»
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Æ¥è¥ó¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖTAEYEON CONCERT-The TENSE¡×¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥è¥ó¡¢²Ä°¦¤¤¡È¶»¸µ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¡É
µî¤ë3·î7¡Á9Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥è¥ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë°ÕÌ£¿¼¤¤¸ø±é¤À¤Ã¤¿¡£
¸ø±é¤Î³ÊÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï3¸ø±é¤òÁ´ÀÊ´°Çä¤Ë¤·¡¢3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Æ¥è¥ó¤È»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¡£
¥Æ¥è¥ó¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÃÎ¤é¤»¤¿1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÆ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØI¡Ù¤ÎºÇ½é¤Î°ìÀá¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤ÏÄ¾¤Á¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç10Ç¯Á°¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë²Î¤¤¡¢¥Æ¥è¥ó¤ÏÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ´°÷¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢6th¥½¥í¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLetter To Myself¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¸½ºß¤Î¥Æ¥è¥ó¤¬¸òº¹¤¹¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£2¶Ê¤ò·Ò¤°ºÐ·î¤ËÎÞÁ£¤¬»É·ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶·ã¤·¤¿É½¾ð¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Ú¶Ê¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¿§Ì£¤È±é½Ð¤À¤Ã¤¿¡£³Æ¶Ê¤¬»ý¤Ä´¶À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿§¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë¶¯¤¤Ë×Æþ´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
½øÈ×¤Ï¶â¿§¤È¶ä¿§¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¾ÈÌÀ¤È¤È¤â¤ËÆ¸ÏÃ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¡¢¡ØLetter To Myself¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØHot Mess¡Ù¤Ç¤Ï¶¯Îõ¤ÊÀÖ¿§¤Î¾ÚÌÀ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò±ê¤Î¤è¤¦¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢3rd¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÆ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØINVU¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤Íã¤¬¶õÃæ¤ËÉâ¤«¤Ó¡¢¥Æ¥è¥ó¤Î´¶¾ð¤ò·Á¾Ý²½¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Î½ö»ö¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ï¡¢¥Æ¥è¥ó¤Î²»³Ú¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÎ©ÂÎÅª¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ø±é¤Ç¤â¥Æ¥è¥ó¤Ï¡È¥é¥¤¥Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢´°àú¤Ê²Î¾§ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ØLetter To Myself¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØDisaster¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹Ó¤ì¤¿´¶¾ð¤òÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿Èà½÷¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤Î¿¼¤µ¤Þ¤Ç¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Æ¥è¥ó¤Î´¶À¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¥½¥í¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØFour Seasons¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£°¦¤¹¤ë¿Í¤Ë»Íµ¨¤ò¤¹¤Ù¤ÆÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¾ð¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Îµ¨Àá¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Æ¥è¥ó¤ËÊû¤²¤¿¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3·î9Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥Æ¥è¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½àÈ÷¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê°¦¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¥Æ¥è¥ó¤¬¡ØINVU¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØEnding Credits¡Ù¤òÇ®¾§¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿10Ç¯¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥è¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿1¹Ô¤Î»úËë¡¢¡ÖBeloved S♡NE¡ÊSONE¤Ï¾¯½÷»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£SONE¤Ï10ÅÙ¤â¤Î»Íµ¨¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¥Æ¥è¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¾Á°¤À¡£
¥½¥¦¥ë¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¥Æ¥è¥ó¤Ï¡¢Íè¤ë6·î¤Þ¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤ë¡£¸ø±é¤ÎºÇ¸å¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò´èÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¼¡¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ØI¡Ù¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØU R¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥è¥ó¤Ï4·î19¡Á20Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖTAEYEON CONCERT-The TENSE¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥Æ¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯3·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥Á¥ç¥ó¥¸¥å»Ô½Ð¿È¡£2007Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿²Î¾§ÎÏ¤È¿§Çò¤Ç¾åÉÊ¤Ê´éÎ©¤Á¡¢Í¥¤·¤¤À³Ê¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£2015Ç¯¤ËÂÔË¾¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¿®¤¸¤ÆÄ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ëí»ì¤¬ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦2¡Ù¤Î¸ø¼°¥«¥Ð¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÈ´Å§¡£·àÃæ¤Î¥á¥¤¥ó³Ú¶Ê¡ØInto the Unknown¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¡£