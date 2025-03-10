¡Úµð¿Í¡ÛµÕÅ¾¤Ç³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤Ä¤«¤à¤«¡¡9¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀÌµ»Íµå¥ê¥ì¡¼¤Îüþ°Û¼¡¸µÅêµåüþ¡¢ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ëÂ³¤±¤ëÀïÎÏ³°º¸ÏÓ¤Î¿´°Õµ¤¡ÖÀèÈ¯¡¢¤¤¤±¤ë¤Ã¤·¤ç¡ª¡×
ÀÐÀî¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÂÐ³°»î¹ç¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡28Æü¤Î³«Ëë¤òÁ°¤Ë°¤Éôµð¿Í¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÁè¤¤¤¬¤·Îõ¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9Æü¤Îºå¿À¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ÀÖÀ±Í¥»Ö¤Ï3²ó0Éõ5Ã¥»°¿¶¡¢ºÇÂ®152¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤Èµ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¼óÇ¾¿Ø¤ËÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÍê¤â¤·¤¤¡ª¥É¥é2¤Î±ºÅÄ¤¬³Î¤«¤Ê¼éÈ÷ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¤½¤·¤ÆÆ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»î¹ç¤ÇÍ¦»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤ÎÀÐÀîÃ£Ìé¤À¤Ã¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤ËDeNA¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¿·²ÃÆþ¡£º£½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¤¬¤³¤ÎÆü¤â²÷Ä´¤Ë¤È¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¤È¤Î¡Ö¿·¥Õ¥¡¡¼¥àµå¾ìÆ±»þ³«¶ÈµÇ°»î¹ç¡×¤ËÀèÈ¯¡£4²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢ºÇÂ®148¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¼´¤Ë¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ©µå¤âºã¤¨¡¢µö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï2²ó¤ÎÃæÀîÍ¦ÅÍ¤Î¤ß¤ÈÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤Þ¤¿°ìÊâ¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÁè¤¤¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î³«Ëë¥í¡¼¥ÆÁè¤¤¤Ï³«ËëÅê¼êÆâÄê¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë»³ºê°Ë¿¥¡¢ºòÇ¯»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÊ³Æ®¤·¤¿°æ¾å²¹Âç¡¢¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÎÎ¾º¸ÏÓ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÅÄÃæ¤¬²Ã¤ï¤ë¡£»Ä¤ê1ÏÈ¤òÀÖÀ±Í¥»Ö¡¢²£Àî³®¡¢ËÙÅÄ¸¿µ¤é¤¬Áè¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÂÐ³°»î¹ç4Àï¤Ç¡¢9²ó0Éõ¡£µå°Ò¤¢¤ëÄ¾µå¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÈÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤âºã¤¨¡¢Ìµ»Í»àµå¤âÎ©ÇÉ¡£¥í¥ó¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅêµå¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âº¸ÏÓ¤Î²÷Åê¤Ë¤Ï¡ÖÀÐÀî¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¤¨¤°¤¹¤®¡×¡ÖÀèÈ¯¡¢¤¤¤±¤ë¤Ã¤·¤ç¡ª¡×¡Ö´°¤Ú¤¤ÊÅêµå¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢È¿¹ü¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë»ÑÀª¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÎÏ³°¤«¤é¤Îµð¿ÍÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ì¤Ë¤ß¤ë¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤â¤Ê¤ë¡£º£¸å¤âÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï