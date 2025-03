平井 大が、配信シングル「また逢う日まで - From THE FIRST TAKE」を3月12日に、“LUCKY BAG”シリーズ第9弾となるEP『美しき日々』を3月14日にリリースする。

「また逢う日まで - From THE FIRST TAKE」は、先日2月28日にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて披露した、「また逢う日まで」の音源。ピアノとボーカルだけのエモーショナルなアレンジが施されている。

また、EP『美しき日々』は、新曲と自身がセレクトしたその曲と一緒に聴いてほしい過去曲、さらにiPhoneで一発録音された“Demo”音源などを詰め合わせたEPを連続リリースしていく企画の第9弾。新曲「美しき日々」と、一緒に聴いてほしい旧譜の全6曲が収録されたEPとなっている。新曲以外の収録曲はリリース日までシークレットとのことだ。

表題曲の「美しき日々」は、旅立ちの日、それぞれが選んだ道を歩み出す全ての人に向けた人生讃歌。出会いと別れの季節に、優しくも頼もしく背中を押してくれる1曲となっており、同曲の一部がリリースに先立ってTikTokで先行配信されている。

(文=リアルサウンド編集部)