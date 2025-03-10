¸µ¹Ô°÷¡¢Âß¶â¸Ë¤Î¸½¶âÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡¡»°É©UFJ¶ä»ÙÅ¹¡¢3²óÌÜÂáÊá
¡¡»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÅìµþÅÔÆâ¤Î»ÙÅ¹¤ÇÂß¶â¸Ë¤«¤é¸ÜµÒ¤Î¸½¶â1650Ëü±ß¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº2²Ý¤Ï10Æü¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¸µ¹Ô°÷»³ºêÍ³¹áÍýÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÂáÊá¤Ï3²óÌÜ¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2024Ç¯10·î²¼½Ü¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¶ÌÀî»ÙÅ¹¡ÊÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¸ÜµÒ¤Î60ÂåÃËÀ¤¬ÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¸½¶â¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡£Ä¾¶á¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿ÎýÇÏ»ÙÅ¹¡ÊÎýÇÏ¶è¡Ë¤ÇÅð¤ó¤À¸½¶â¤ò·êËä¤á¤¹¤ëÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÜºº2²Ý¤Ï1¡Á2·î¡¢ÎýÇÏ»ÙÅ¹¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¶â²ô·×Ìó22¥¥í¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç2²óÂáÊá¡£¤¤¤º¤ì¤âÀàÅðºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯È¾¤ËÈï³²Áí³Û¤Ï¸½¶â¤Ç10²¯±ß°Ê¾å¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£