いわゆる「黒目」の表面を覆っている膜である角膜の損傷が原因の失明について、患者の健康な方の目から採取した幹細胞の移植によって治療することに成功したとハーバード大学医学部の研究チームが発表しました。Cultivated autologous limbal epithelial cell (CALEC) transplantation for limbal tem cell deficiency: a phase I/II clinical trial of the first xenobiotic-free, serum-free, antibiotic-free manufacturing protocol developed in the US | Nature Communications

https://www.nature.com/articles/s41467-025-56461-1Stem cell therapy trial reverses "irreversible" damage to corneahttps://newatlas.com/biology/stem-cell-therapy-reverses-irreversible-damage-cornea/角膜はいわゆる「黒目」の表面を覆っている膜で、眼球の奥に光を届けるため高い透明度を持っています。白目の表面にある結膜との境目に存在している角膜上皮幹細胞によって角膜は作られており、外傷などによって角膜上皮幹細胞が完全に失われてしまうと視力の喪失につながります。片側の目が健康な場合、健康な方の目から角膜上皮幹細胞を移植することで視力を取り戻すことが可能ですが、かつては角膜上皮幹細胞の40%程度を移植用に採取する必要があり、新たな障害発生のリスクがあったり、そもそも両側の目に障害がある場合は移植不可能だったりしました。1997年にイタリアのグラツィエラ・ペレグリーニ氏が、角膜上皮幹細胞のうちほぼリスクのない量である1平方ミリメートルだけを採取して培養することで角膜上皮幹細胞の移植に十分な量を確保する試験を行い、良好な結果が出たことを発表。その後世界各国で導入が進み、日本でも2020年に治療法として承認され、保険適用も行われています。しかし、これまでアメリカでは現行適正製造基準(cGMP)に準拠した製品製造プロセスと、この種の治療法をテストするための臨床試験が開発されておらず、食品医薬品局(FDA)がペレグリーニ氏が開発した手法を承認していませんでした。今回ハーバード大学のチームが開発した培養自己角膜輪部上皮細胞移植(CALEC)では、FDAの基準に準拠した手法で製造プロセスを組み上げることで角膜上皮幹細胞の自家培養移植について認可のための試験を行える状態にしたとのこと。既に臨床試験が行われており、手術を受けた14人の患者のうち11人の角膜が完全に修復され、さらに2名については一部の修復に成功しています。手術を受けてから18カ月が経過した時点では、患者全員において移植元および移植先のどちらの目にも深刻な副作用は発生していないとのこと。今後、より大規模および長期間のさらなる試験を行う予定と述べられています。