Ãæ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÅìÂçÂç³Ø±¡·Ý¿Í¡ª¡¡ÆüËÜ¸ì¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¸°¤Ï¡ØÍò¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù!?
¡¡°ð³À¸ãÏº¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#63¤¬9ÆüÊüÁ÷¡£#63¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤¼¤½¤Î»Å»ö¤òÁª¤ó¤À¤Î¡©ÅìÂç¤Ê¤Î¤Ë¢þ¢þ¤µ¤óÂç½¸¹çSP¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢ÅìµþÂç³Ø½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤¿¿Í¡¹¤¬½¸·ë¡£¶¥ÇÏ¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÎëÌÚ¥æ¥¦¥ä¤µ¤ó¡¢ÊÛ¸î»Î·ó¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÎµ¹äÇÏ¤µ¤ó¡¢¹â³ØÎò¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø³ØÎò¤ÎË½ÎÏ¡Ù¤Î¤Ê¤Ä¤Ô¤Ê¤Ä¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¤¤¤¼¤ó¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¡¦½¤Î»¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸½ºß¤Î¿¦¶È¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½ºßÅìÂçÂç³Ø±¡ºß³ØÃæ¤ÎÃæ¹ñ½Ð¿È·Ý¿Í¡¦¤¤¤¼¤ó
¡¡¸½ºß¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø2Ç¯À¸¤Ç¡¢³ËÍ»¹ç¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¤¤¤¼¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÇÍò¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¿¹»°Ãæ¤µ¤ó¤ä¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥Ó¡¢¥È¥ê¥ª¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë½÷·Ý¿Í¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¶Ã¤¤¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¯¡¼¥ë¤Ê¾¾½á¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤â±ü»õ¤¬¸«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤ÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¥«¥Ã¥±¡¼¤Ê¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ó¥¶¼èÆÀ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÎ±³Ø¥Ó¥¶¤ò¼è¤ë¤Ë¤ÏÅìÂç¤·¤«¤Í¡¼¤À¤í¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤ÇÆüËÜ¸ì¤¬Á´¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞNSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë¤ÎÌÌÀÜ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢ÅöÆü¡¢ÌÌÀÜ¤ÎÎó¤ËÊÂ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤ª¾Ð¤¤¶È³¦¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Íµ¤¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é2»þ´Ö¤Û¤ÉÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¼Â¤ÏÎÙ¤ÎÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÎó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÆü6Ç¯ÌÜ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÆüËÜ¸ì¤¬Î®Äª¤Ê¤¤¤¼¤ó¤Ë¸ì³Ø¤ò³Ð¤¨¤ë¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÎ±³ØÀ¸¤¬¤è¤¯50²»³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ã±¸ìÄ¢¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÃ±¸ìÄ¢¤â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Ã±¸ì¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡ØÍò¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¤ò1Ç¯Ê¬¸«¤¿¤é¼«Á³¤ËÆüËÜ¸ì¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î³Ø½¬Ë¡¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡¦Å·Ìî¤µ¤ó¤¬¡Ö²¦»Ò¡Ê¹á¼è¤µ¤ó¡Ë¤â¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Â®¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¸À¸ìÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤¤¤¼¤ó¤Ï¡ÖÅìÂç¤Ë¹Ô¤±¤è¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖ¤·¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÅìÂç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤Ä¤Ô¤Ê¤Ä¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î½êÂ°¤¹¤ë¹â³ØÎò¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø³ØÎò¤ÎË½ÎÏ¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î·ó¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÎµ¹äÇÏ¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¦¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¤ê¤È¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#63¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø2Ç¯À¸¤Ç¡¢³ËÍ»¹ç¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¤¤¤¼¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÇÍò¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¿¹»°Ãæ¤µ¤ó¤ä¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥Ó¡¢¥È¥ê¥ª¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë½÷·Ý¿Í¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¶Ã¤¤¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¯¡¼¥ë¤Ê¾¾½á¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤â±ü»õ¤¬¸«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤ÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¥«¥Ã¥±¡¼¤Ê¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ó¥¶¼èÆÀ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÎ±³Ø¥Ó¥¶¤ò¼è¤ë¤Ë¤ÏÅìÂç¤·¤«¤Í¡¼¤À¤í¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤ÇÆüËÜ¸ì¤¬Á´¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞNSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë¤ÎÌÌÀÜ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢ÅöÆü¡¢ÌÌÀÜ¤ÎÎó¤ËÊÂ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤ª¾Ð¤¤¶È³¦¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Íµ¤¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é2»þ´Ö¤Û¤ÉÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¼Â¤ÏÎÙ¤ÎÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÎó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÆü6Ç¯ÌÜ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÆüËÜ¸ì¤¬Î®Äª¤Ê¤¤¤¼¤ó¤Ë¸ì³Ø¤ò³Ð¤¨¤ë¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÎ±³ØÀ¸¤¬¤è¤¯50²»³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ã±¸ìÄ¢¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÃ±¸ìÄ¢¤â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Ã±¸ì¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡ØÍò¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¤ò1Ç¯Ê¬¸«¤¿¤é¼«Á³¤ËÆüËÜ¸ì¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î³Ø½¬Ë¡¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡¦Å·Ìî¤µ¤ó¤¬¡Ö²¦»Ò¡Ê¹á¼è¤µ¤ó¡Ë¤â¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Â®¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¸À¸ìÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤¤¤¼¤ó¤Ï¡ÖÅìÂç¤Ë¹Ô¤±¤è¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖ¤·¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÅìÂç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤Ä¤Ô¤Ê¤Ä¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î½êÂ°¤¹¤ë¹â³ØÎò¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø³ØÎò¤ÎË½ÎÏ¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î·ó¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÎµ¹äÇÏ¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¦¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¤ê¤È¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#63¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£