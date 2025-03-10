´Ú¹ñ¸¡»¡¡¢¼áÊü¸å¤âÕúÂçÅýÎÎ¤Î·º»öÀÕÇ¤¤ò¸øÈ½¤ÇÄÉµÚ¤Ø
Jack Kim
[¥½¥¦¥ë £±£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ´Ú¹ñ¤Î沈±«Äî¸¡»öÁíÄ¹¤Ï£±£°Æü¡¢¸ûÎ±¼è¤ê¾Ã¤··èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¼áÊü¤µ¤ì¤¿Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆâÍðºá¤Ç¤ÎÍºáÈ½·è³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¸ûÎ±¼è¤ê¾Ã¤·¤òÇ§¤á¤¿¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¯ÁÊ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¸ûÎ±´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ëÆ±ÃÏºÛ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤ÏÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¿ÏÀ¡£µ¼ÔÃÄ¤«¤éµ¯ÁÊ¼è¤ê²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¸øÈ½¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁèÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡»¡Â¦¤Î¼çÄ¥¤ò¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Õú»á¤Ï£¸ÆüÍ¼¡¢¥½¥¦¥ë¹´ÃÖ½ê¤«¤é¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤ÏÁ°Æü¡¢Æ±»á¤¬ÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤¿¸ûÎ±¼è¤ê¾Ã¤·¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¡»¡Åö¶É¤Ï£¸Æü¡¢¹³¹ð¤Î¼êÂ³¤¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò·èÄê¤·¤¿¡£