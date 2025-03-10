Àî¤äÃÓ¤ÎÃæ¤Ë¥¿¥±¥Î¥³¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë⁉ ¼Â¤Ï¤ª¿©»öÃæ¤Î¥ª¥Ê¥¬¥¬¥â
ÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê·ê¤À¤é¤±¤ÎÃÏÌÌ¡£¤Þ¤µ¤«¥¹¥º¥á¤Î»Å¶È¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª
¥¹¥º¥á¡¢¥Ï¥È¡¢¥«¥é¥¹¡¢¥«¥ë¥¬¥â¡¢¥à¥¯¥É¥ê¡Ä²È¤Î¶á¤¯¤äÄ®Ãæ¡¢¸ø±à¡¢¿åÊÕ¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÄ»¤¿¤Á¡£
´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Ä»¤ÎÌ¾Á°¡¢´Å¤¨¤¿ÌÄ¤À¼¤Î°ÕÌ£¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê°ìÌÌ¡¢·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¤µ¤Þ¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä»¤¿¤Á¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îpiro piro piccolo¤µ¤ó¤¬°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ç³Ú¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ïpiro piro piccoloÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä»¤ÎÀ¸³è¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¥å¡¼¥È¤Ê¤ª¿¬¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¿©»ö¤¹¤ë¥Þ¥¬¥â
¢£¤°¤ë¤°¤ë±Ë¤¤¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¥Ï¥·¥Ó¥í¥¬¥â
¢£¥Ò¥É¥ê¥¬¥â¤Î½¸ÃÄ¾åÎ¦
Ãø¡ápiro piro piccolo¡¿¡Ø°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä»¤ÎÀ¸³è¡Ù