¡ÚÄ¹Ìî±Ø3¿Í»¦½ý»ö·ï¡ÛÌð¸ýÍº»ñÍÆµ¿¼Ô¤ò»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¡¡ÃË½÷£²¿Í¤ò»É¤·¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¡¦Á÷¸¡¡¡¸ûÎ±´ü´ÖÃæ¤Ë´ÕÄêÎ±ÃÖ¹Ô¤¦¸«ÄÌ¤·
º£Ç¯1·î¡¢JRÄ¹Ìî±ØÁ°¤ÇÃË½÷3¿Í¤¬»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿46ºÐ¤ÎÃË¤Î¿ÈÊÁ¤¬¸áÁ°10»þÈ¾¤¹¤®¡¢Ä¹ÌîÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç10ÆüÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî»ÔÀ¾ÈøÄ¥Éô¤ÎÌµ¿¦¡¢Ìð¸ýÍº»ñÍÆµ¿¼Ô¡¦46ºÐ¤Ç¤¹¡£
Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯1·î22Æü¡¢JRÄ¹Ìî±ØÁ°¤ÇÄ¹Ìî»Ô¤Ë½»¤à´Ý»³¹ÀÍ³¤µ¤óÅö»þ49ºÐ¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿ÃË½÷2¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¤¹¤Ç¤Ë2²óÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·îÃæ¤Ë¤ÏÌð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë´ÕÄêÎ±ÃÖ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ÏÄÌ¾ï£²¡¢£³¤«·î¤«¤«¤ê¡¢Ä¹ÌîÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï´ÕÄêÎ±ÃÖ¤¬½ª¤ï¤ê¼¡Âè¡¢3·ï¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£