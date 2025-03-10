È¢º¬¥é¥ó¥Êー¤âÎÏÁö¤·Ä¹Ìç»Ô¤¬½éÍ¥¾¡ »³¸ý¸©ÆÉÇä±ØÅÁ
Çë»Ô¤«¤é»³¸ý»Ô¤Þ¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°Âè75²ó»³¸ý¸©ÆÉÇä±ØÅÁ¤¬¤¤Î¤¦¡Ê9Æü¡Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ä¹Ìç»Ô¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý¸©ÆÉÇä±ØÅÁ¤ÏÇë»ÔÂÎ°é´ÛÁ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Ä¹Ìç»Ô¡¢ÈþÇª»Ô¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ»³¸ý»Ô¤Þ¤Ç¤Î8¶è´Ö67.6¥¥í¤ò¥¿¥¹¥¤Ç¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£
¶¥µ»¤Ï»Ô¤ä·´Ã±°Ì¤Ç¤ÎÂÐ¹³Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤È¤·¤Ï¸©Æâ11¤Î»Ô¤«¤é12¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¡£
Á°²óÂç²ñ¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢1Éô¤È2Éô¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶è´ÖµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁö¤ê¤Ç4¿Í¤òÈ´¤¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìç»Ô¤Ï¸åÂ³¤ÎÁª¼ê¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢3»þ´Ö33Ê¬27ÉÃ¤Ç¥´ー¥ë¡£
¤¦¤ì¤·¤¤½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¹Ìç»Ô ³Ë¹§ÎÊÁª¼ê¡Ë
¡Ö1°Ì¤ÇÍè¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤È¤«1°Ì¤Ç¥´ー¥ë¥Æー¥×¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
2Éô¤Î1°Ì¤Ï´ä¹ñ»Ô¤Ç¤·¤¿¡£