½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¥¿¥±¥Î¥³¤ÎÅÚº´¼Ñ¡×¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥³¥Ä¤Ï¡È¤·¤ç¤¦¤æ¤Î2ÃÊ»È¤¤¡É¡¿ÂçÄí±Ñ»Ò¤µ¤ó¤Î½Ü¥ì¥·¥Ô
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦ÂçÄí±Ñ»Ò¤µ¤ó¹Í°Æ¤Î¡Ö¥¿¥±¥Î¥³¤ÎÅÚº´¼Ñ¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¡£ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤Ä¤±¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼ê·Ú¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÌ£¤ï¤¦
¤À¤·¤È¥«¥Ä¥ªÀá¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¡¢¥¿¥±¥Î¥³¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¿¥±¥Î¥³¤ÎÅÚº´¼Ñ
¡ÚºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¥¿¥±¥Î¥³¡Ê¤æ¤Ç¤¿¤â¤Î¡Ë¡¡3ËÜ¡ÊÌó600g¡Ë
¤À¤·½Á¡¡3¥«¥Ã¥×
¼ò¡¡Âç¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó¡¡Âç¤µ¤¸3
º½Åü¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡Âç¤µ¤¸3
¥«¥Ä¥ªÀá¡¡10g
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡¥¿¥±¥Î¥³¤Ï¡¢º¬¸µ¤ÎÉôÊ¬¤Ï1¡Á2cm¸ü¤µ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Î¾ÌÌ¤ËÀõ¤¯ÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¡£ÊæÀè¤ÎÉôÊ¬¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡Æé¤Ë¤À¤·½Á¤òÆþ¤ì¤Æ¼ÑÎ©¤Æ¡¢¼ò¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢º½Åü¡¢1¡¿2ÎÌ¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤ÇÌ£¤Ä¤±¤·¡¢¥¿¥±¥Î¥³¤òÆþ¤ì¤ë¡£ºÆ¤Ó¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ15Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡»Ä¤ê¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë15Ê¬¼Ñ¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÎä¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¡¡ÊÌÆé¤Ç¥«¥Ä¥ªÀá¤ò¤«¤éßÖ¤ê¤·¡¢¼ê¤Ç¤â¤ß¡¢¡Ê3¡Ë¤Î¥¿¥±¥Î¥³¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¡£