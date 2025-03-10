¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Êú¤¤Þ¤¹¡×Àë¸À¤«¤é1½µ´Ö¡ª¡Ø¤¤ß¤ÏÌÌÅÝ¤Êº§Ìó¼Ô¡ÙËÙ²Æ´î¡ÊFANTASTICS¡Ë¤ÎÎÁÍý¥·¡¼¥ó¤â
¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤È´°Á´Ï¢Æ°¤·¡¢ËèÇ¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¸¶ºî¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡õTELASAÎø°¦¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£
¤½¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¤¤ß¤ÏÌÌÅÝ¤Êº§Ìó¼Ô¡Ù¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢ËÜÆü3·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤ÇÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
º§Ìó¤·¤Æ3Ç¯¡¢¥¥¹¤«¤éÀè¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿»çÇµ¡ÊÅÄÊÕÅí»Ò¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Êú¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿µÌ¡ÊËÙ²Æ´î¡Ë¡£¥É¥¥É¥¤ÎÅ¸³«¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿Âè1ÏÃ¤«¤é1½µ´Ö¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÂ³¤¤¬²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¤Ã¤¿µÌ¤È»çÇµ¤Î¡È½é¤á¤Æ¤ÎÌë¡É¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Âè2ÏÃËÁÆ¬¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤½¤·¤ÆÂè2ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âËþºÜ¡£
²ñ¼Ò¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¤·¤É¤ê¥µ¥Ö¥ì¡¼ ¥Õ¥ë¡¼¥ÄÌ£¡×¤Î¹Êó¥×¥é¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»çÇµ¡£±Ä¶ÈÉô¤È¤Î¹çÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÄ¥¤êÀÚ¤ë»çÇµ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¥¼¥óÅöÆü¡¢ÆÍÁ³µÌ¤¬¡Ö²Öß·¡Ê°ÂÇÜ²µ¡Ë¤Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£
¿Þ¤é¤º¤â¡¢¡ÈÎø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Ç¤¢¤ë²Öß·Í¥°á¤È¡¢»Å»ö¾å¤Ç¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÌ¤ÎÁ°¤Ç¡È¥×¥ì¥¼¥óÂÐ·è¡É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÌ¤Î¼«Âð¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¡È¤ªÇñ¤Þ¤ê¡É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»çÇµ¡£
ÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµÌ¤Î¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Î»çÇµ¤µ¤ó¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Í¶¤¤Ê¸¶ç¤Ë¡¢ÃÇ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦»çÇµ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÄ«¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊª¸ì¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢¡¸¶ºî¼Ô¤¬»£±Æ¸½¾ì¤òË¬Ìä¡ª
2·îË¿Æü¡¢º£ºî¡Ø¤¤ß¤ÏÌÌÅÝ¤Êº§Ìó¼Ô¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄÇÌî¿é¡¦ÅÆ»³¤â¤Ê¤«¤¬»£±Æ¸½¾ì¤òË¬Ìä¡£µÌÌò¤ÎËÙ²Æ´î¡¢»çÇµÌò¤ÎÅÄÊÕÅí»Ò¡¢Í¥°áÌò¤Î°ÂÇÜ²µ¤È´¶·ã¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤¬¼Â¼Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÈÆ°¤¯¡ÉµÌ¡¢»çÇµ¡¢Í¥°á¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Î±éµ»¤Ê¤É¤â¤¹¤´¤¯ºÙ¤«¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÄÇÌî¡Ë¡¢¡Ö²»À¼¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤É¤³¤Î¾ìÌÌ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ë¤¯¤é¤¤ºÆ¸½ÅÙ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÊÅÆ»³¡Ë¤È´¶Æ°¡£
ËÙ¡¢ÅÄÊÕ¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¶ºî¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡ÖµÌ¤¬¡Á¡×¡Ö»çÇµ¤Ï¼Â¤Ï¡Á¡×¤È¡¢5¿Í¤Ç²ñÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡ÖÊ¢¶Ú¤Ï³ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ËÙ¡£ÄÇÌî¤ÈÅÆ»³¤«¤é¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¤µ¤é¤Ë´üÂÔÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê3¿Í¤ËÄÇÌî¡¢ÅÆ»³¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡£¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ë´ó¤»¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¤òÉÁ¤¤¤¿¿§»æ¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡ÊÅÄÊÕ¡Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÊËÙ¡Ë¤ÈÂç´¶·ã¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
·àÃæ¤Ç»çÇµ¤¬°¦ÆÉ¤¹¤ëÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¤¸¤ì¥é¥Ö¡Ù¤³¤È¡Ø¥¤¥±¥á¥óÆ±Î½¤È¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¡Ù¡£µÌ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤¿¤ê¡¢Í¥°á¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥ä¥¥â¥¤·¤¿¤ê¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç²¿¤«µ¯¤³¤ë¤¿¤Ó¡¢»çÇµ¤¬¼«¿È¤òÅê±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÈÀ¼¤Î½Ð±é¡É¤òËÙ¡¢ÅÄÊÕ¡¢°ÂÇÜ¤Î3¿Í¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬µÌ¡¢»çÇµ¡¢Í¥°á¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥¥ã¥é¤ò¥³¥ß¥Ã¥¯¾å¤ÇÇ®±é¡£ÅÄÊÕ¤â¡ÖºÇ½é¤ËÏ¿²»¤¹¤ë¤È¤¤Ï¾¯¤·»çÇµ¤Î´¶¤¸¤ò»Ä¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£