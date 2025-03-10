´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¡¢ÂçÊ¬»ÔÄ¹¤¬¼Õºá¡ÖÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¡×»ÔµÄÁª¸å¡¢½é¤ÎÄêÎã²ñ³«ºÅ
ÂçÊ¬»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Î¸å¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë»ÔµÄ²ñ¤ÎÄêÎã²ñ¤¬10Æü³«²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂÎ©»ÔÄ¹¤Ï»Ô¤Î¿¦°÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¡¢¡ÖÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»ÔµÄ²ñ¤ÎÂè1²óÄêÎã²ñ¤Ï10Æü¸áÁ°10»þ¤Ë³«²ñ¤·¡¢2·î¤Î»ÔµÄÁª¤Î¸å¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëËÜ²ñµÄ¤ËÅöÁª¤·¤¿44¿Í¤ÎµÄ°÷¤¬Î×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÄêÎã²ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¿·¤·¤¤µÄÄ¹¤ÈÉûµÄÄ¹¤ò·è¤á¤ëÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢µÄÄ¹¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÄÅç´²¿®µÄ°÷¤¬ÉûµÄÄ¹¤Ë¸øÌÀÅÞ¤Î¹ñ½¡¹ÀµÄ°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢2266²±5000Ëü±ß¤Î2025Ç¯ÅÙ¤Î°ìÈÌ²ñ·×Åö½éÍ½»»°Æ¤Ê¤É65¤ÎµÄ°Æ¤¬°ì³çÄó°Æ¤µ¤ì¡¢ÂÎ©»ÔÄ¹¤¬Äó°ÆÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎËÁÆ¬¡¢ÂÎ©»ÔÄ¹¤Ï»Ô¤Î¿¦°÷¤¢¤ï¤»¤Æ5¿Í¤¬ÂáÊá¤ä½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¡£»Ô¤È¤·¤Æ¤â¸¡¾Ú¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤ÎÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄêÎã²ñ¤Î²ñ´ü¤Ï3·î27Æü¤Þ¤Ç¤Î18Æü´Ö¤Ç¤¹¡£