¿·½É¶è¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ÅÒÇîÅ¹¤òÅ¦È¯¡¢Å¹±¿±Ä¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤ÎÃË¤é4¿ÍÂáÊá¡¡10¤«·î¤ÇÌó4000Ëü±ßÇä¤ê¾å¤²¤«
Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ÅÒÇîÅ¹¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¡¢Å¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤ÎÃË¤é4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼ÅÒÇîÅ¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤Î¥È¥Þ¥¸¡¦¥â¥ê¥µ¥ï¡¦¥Ñ¥¦¥í¡¦¥í¥É¥ê¥´ÍÆµ¿¼Ô¤é4¿Í¤Ïº£·î6Æü¡¢¿·½É¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢µÒ¤Ë¥Ý¡¼¥«¡¼ÅÒÇî¤ò¤µ¤»¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ5¿Í¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¤Ï¡¢¤³¤Î10¤«·î¤Ç4000Ëü±ß¤Û¤É¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥Þ¥¸¡¦¥â¥ê¥µ¥ïÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖµÒ¤«¤é¶â¤òÅÒ¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¾¡Éé¤Î¿¿·õ¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£