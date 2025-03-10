2025Ç¯3·î10Æü¡Á3·î16Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤µ¤½¤êºÂ¡Êê¸ºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯3·î10Æü¡Á3·î16Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤íº®¤¼¤Æ¤ß¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¤¢¤Ê¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡É¡È¤¢¤Ê¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¡¢Âè»°¼Ô¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥»¥ó¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥Ö¥ì¤¬¿´ÇÛ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥é¥ÜÁê¼ê¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¡¢¶¯¤ß¡¢ÌÌÇò¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¹ç¤¨¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¤ÈÌÌÇò¤¤Å¸³«¤Ë¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤É¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ½õ¸À¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¹Í¤¨¡£
¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢±Ç²è¤Ø¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¼çµÁ¤Ç¡ª
¤¤¤í¤¤¤íº®¤¼¤Æ¤ß¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¤¢¤Ê¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡É¡È¤¢¤Ê¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¡¢Âè»°¼Ô¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥»¥ó¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥Ö¥ì¤¬¿´ÇÛ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥é¥ÜÁê¼ê¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¡¢¶¯¤ß¡¢ÌÌÇò¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¹ç¤¨¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¤ÈÌÌÇò¤¤Å¸³«¤Ë¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤É¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ½õ¸À¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¹Í¤¨¡£
¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢±Ç²è¤Ø¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)