2025Ç¯3·î10Æü¡Á3·î16Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤·¤·ºÂ¡Ê»â»ÒºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯3·î10Æü¡Á3·î16Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÀÎ¤Ê¤¬¤é¡É¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡£
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¿Í¤Ï¿Í¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¸Å¤Ó¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Ó¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Õ¤È¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈþÍÆ³°²ÊÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ç¯ÎðÁê±þ¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¼ã¼Ô¸þ¤±¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤³¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö»ä¤¬¹Í¤¨¤ëÀµ²ò¤Ï¥³¥ì¡×¤ÈÄó¼¨¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤½¤¦¡£
¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç³«¤Ä¾¤ì¤ë¤·¡¢»Ù»ýÎ¨¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢±¿¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦¤â¼Ò¸ò¤â¸Å¤ÎÉ¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢²û¤«¤·¤µ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥ì¥È¥í¡õ¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¡£
¡ÈÀÎ¤Ê¤¬¤é¡É¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡£
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¿Í¤Ï¿Í¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¸Å¤Ó¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Ó¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Õ¤È¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈþÍÆ³°²ÊÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ç¯ÎðÁê±þ¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¼ã¼Ô¸þ¤±¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤³¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö»ä¤¬¹Í¤¨¤ëÀµ²ò¤Ï¥³¥ì¡×¤ÈÄó¼¨¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤½¤¦¡£
¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç³«¤Ä¾¤ì¤ë¤·¡¢»Ù»ýÎ¨¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢±¿¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦¤â¼Ò¸ò¤â¸Å¤ÎÉ¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢²û¤«¤·¤µ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)