¡ÚRIZIN.50¡ÛÎëÌÚÀéÍµ¤È¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¡¢¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥ÕÀï¤ò¹µ¤¨¤¿²¦¼Ô¥¯¥ì¥Ù¥ë¤¬ËÜ²»¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤Ç¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¤¬YouTube¡ÖABEMA³ÊÆ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£
3·î30Æü¤Ë¹áÀî¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN.50¡×¤Ç¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢ºòÇ¯¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¸½Æ±µé²¦¼Ô¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤Î¥¸¥à¤Ç¥Ü¥ó¥µ¥¤½À½Ñ¤Î·Î¸Å¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤äÂÐÃÌ±ÇÁü¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¼¡¤Ë¼é¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤ÏÀéÍµ¡×¤È¥°ー¥Ñ¥ó¥Á
ºòÇ¯¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¤Ç¥Õ¥§¥¶ーµé¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤¿»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ÎëÌÚ¤È¥¯¥ì¥Ù¥ë¡£
ÀË¤·¤¯¤âÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ²¦ºÂ´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡Ö¡Ê¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤È¤Ø¡ËÎý½¬¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÈ¯¸À¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂÐÃÌ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Ï5·î4Æü³«ºÅ¤Î¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤Ç¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ë¼é¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤ÏÀéÍµ¡£¤³¤³¤Ï¥Û¥ó¥â¥Î¤À¤«¤é¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥°ー¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤¬»²²Ã¤·¤¿¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ü¥ó¥µ¥¤½À½Ñ¤Î·Î¸Å¤ËÌ©Ãå¡£·Î¸Å¤òÂÎ¸³¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç¤Î5ÇÜ¶¯¤¤¡£¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¥ªー¥È¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ÇÁ´Á³ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡Ö½À½Ñ¤ÎÆ°¤¤ÏMMA¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£Èà¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤Ï¡¢¿²µ»¤Ï¾å¼ê¤À¤±¤É¤Ç¤â½À½Ñ¤ÏÆ»Ãå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤°³ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Â¿Ê¬Èà¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¢£º£Ç¯ºÇ½é¤ÎÂç²ñ¡ÖRIZIN.50¡×¤Ï¸«¤É¤³¤íËþºÜ
¡ÖRIZIN.50¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤¬²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¸¥à¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤¬¡¢º£Ç¯ºÇ½é¤ÎÂç²ñ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥¿¥àµé¶þ»Ø¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Èµ»½Ñ¤ò¸Ø¤ë²¦¼Ô¡¦°æ¾åÄ¾¼ù¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¤Ç¡ÈÄ¶¿·À±¡É½©¸µ¶¯¿¿¤ò²¼¤·¡¢¥Ù¥ë¥ÈÄ©Àï¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¸µÃ«Í§µ®¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò³«ºÅ¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥¹¥¿¥Ü¤ÈÌîÂ¼½ÙÂÀ¤ÎÂÐ·è¤ä¡¢µ®¸¿À¤«¤é¹ë²÷¤ÊKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡È¿Ê·â¤ÎÂçµð¿Í¡É¥¨¥É¥Ý¥í¥¥ó¥°¤È¸µDEEP¥á¥¬¥È¥óµé»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¼ò°æ¥ê¥ç¥¦¤Î°ìÀï¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Á´17»î¹ç¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£
Âç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡ÖABEMA PPV¡Ê¥¢¥Ù¥Þ ¥Ú¥¤¥Ñー¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Ë¤ÆÁ´»î¹çÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£