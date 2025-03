ディズニーストアに、4月2日の「チップ」と「デール」のお誕生日をお祝いする新コレクション「CHIP ‘N DALE COLLECTION」が登場。

お揃いのユニコーンパジャマ姿がかわいい「チップ」と「デール」をデザインした、ぬいぐるみをはじめポシェットやステーショナリーなどパステルカラーのグッズ豊富に展開されます☆

ディズニーストア「チップ&デール」誕生日記念「CHIP ‘N DALE COLLECTION」

スケジュール:

先行発売日:2025年3月11日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2025年3月14日(金)販売店舗:全国のディズニーストア店舗

ディズニーストアから、4月2日の「チップ」と「デール」のお誕生日を前に、新コレクション「CHIP ‘N DALE COLLECTION」が登場。

今回は、色違いのユニコーンのパジャマを着た「チップ」と「デール」の笑顔がかわいい、パステルカラーのコレクションです。

カラフルなたてがみやしっぽのほか、おしり部分にあしらった星もチャームポイント。

お部屋に飾って楽しむのはもちろん、おでかけにもぴったりなグッズが揃います。

コレクションには、だぼっとした大きめのパジャマ姿がキュートなぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、マルチポシェットやエコバッグ、ミニタオル、リストバンドタオル、ステーショナリーなど、日常使いしやすいアイテムを幅広く展開。

また、ユニコーンのほか、サメ、ペンギン、いちご、さくらんぼなど、さまざまなモチーフのコスチュームを身にまとった「チップ」と「デール」シークレットキーチェーンも登場します☆

チップ ぬいぐるみ CHIP ‘N DALE COLLECTION

価格:3,400円 (税込)

サイズ:約高さ22.5×幅15×奥行き19cm

ユニークでかわいいパジャマを着た「チップ」のぬいぐるみ。

金色にきらめく角がついたフードは脱ぐことができます。

手先まですっぽり覆う萌え袖やカラフルなたてがみ、リボンで飾ったしっぽにも注目です☆

デール ぬいぐるみ CHIP ‘N DALE COLLECTION

価格:3,400円 (税込)

サイズ:約高さ22.5×幅15×奥行き19cm

だぼっとしたユニコーンのパジャマを着たユニークで可愛いパジャマを着た「デール」のぬいぐるみ。

おしりには星マークの刺しゅうが入っています。

パステルカラーでドリーミーな雰囲気いっぱいのぬいぐるみは寝室などリラックススペースのアクセントにぴったりです。

チップ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン CHIP ‘N DALE COLLECTION

価格:2,400円 (税込)

サイズ:全長 約23cm

キャラクター 約高さ15×幅9.5×奥行き12cm

パステルブルーのパジャマを着た「チップ」のぬいぐるみキーホルダー。

口元に手を添え、ほんのりほっぺをピンク色に染めた「チップ」がデザインされています。

お手持ちのバッグのアクセントとしてはもちろん、デスクや小棚などに飾るのもおすすめです。

デール ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン CHIP ‘N DALE COLLECTION

価格:2,400円 (税込)

サイズ:全長 約22cm

キャラクター 約高さ15×幅8.5×奥行き13cm

パステルピンクのだぼっとしたパジャマを着「デール」のぬいぐるみキーチェーン。

ユニコーンをモチーフにしたカラフルなたてがみやしっぽがポイントです。

パステルカラーの「チップ」「デール」と一緒にドリーミーな雰囲気が楽しめるグッズです。

チップ&デール マルチポシェット チャーム付き CHIP ‘N DALE COLLECTION

価格:4,000円 (税込)

サイズ:約高さ30×幅20×奥行き19cm

ショルダー部分 約72〜140cm ※調節可能

チャーム キャラクター 約縦9×横10×厚み2.5cm/チェーン 約長さ15cm

「チップ」と「デール」をデザインしたマルチポシェット。

セットのショルダーストラップで肩掛けすると、しがみついているような抱きつきポーズにでき「チップ」の方を見ると目が合います。

ボールチェーン仕様になった、色違いのパジャマを着た「デール」のチャームもポイントです。

チップ&デール リストバンド セット タオル 洗顔 吸水 CHIP ‘N DALE COLLECTION

価格:2,300円 (税込)

サイズ:パッケージ:約 高さ11×幅17×奥行き12cm

本体(各) 約高さ9.8×幅8.4×奥行き11.6cm

自宅でのスキンケア時だけでなく、旅行先でも重宝タオルするタオル地のリストバンドセット。

洗顔時に使えば吸水して、腕が水で濡れるのを防いでくれます。

色違いのユニコーンのだぼっとしたパジャマを着た「チップ」と「デール」のお顔、ころんとしたフォルムとふわふわの手触りがたまらないグッズです。

チップ&デール ショッピングバッグ・エコバッグ CHIP ‘N DALE COLLECTION

価格:1,100円 (税込)

サイズ:収納時 約縦12×横13.5×厚み2cm

使用時 約縦47×横44×厚み0.3cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約23cm

真ん中にキャラクターを大きく配置した面と、星や虹を散りばめたドリーミーな総柄の二面デザインになった折りたたみエコバッグ。

バッグ内側にはポケットがひとつあり、使い勝手も抜群。

手持ちのバッグに忍ばせておけば、いざという時に便利です。

チップ&デール 巾着 CHIP ‘N DALE COLLECTION

価格:1,200円 (税込)

サイズ:約 縦21×横17.5×厚み0.5cm

普段用にはもちろん、旅行などでお泊りアイテムの整頓に使うのもおすすめの巾着。

片面に舌をちらりとのぞかせた「チップ」、

もう片面に振り向きポーズの「デール」が大きく描かれ、二面で異なる柄を楽しめるデザインになっています。

チップ&デール ミニタオル CHIP ‘N DALE COLLECTION

価格:700円 (税込)

サイズ:約 縦20×横20cm

「チップ」と「デール」を大胆にプリントした星柄のミニタオル。

たくさんの星がデザインされたドリーミーな雰囲気に仕上げられています。

プレゼントにもおすすめのかわいらしいタオルです。

チップ&デール 付箋・メモ帳 ペンスタンド付き CHIP ‘N DALE COLLECTION

価格:950円 (税込)

サイズ:

ボックス(閉じた時) 約高さ8.8×幅8.8×奥行き8.8cm

ボックス(開いた時) 約高さ8.8×幅17.7×奥行き8.8cm

付箋、メモ、ペンスタンドがセットになったキューブボックス。

ボックスは斜めカットになっているので、平らな面を底にすると、そのままデスクに設置でき、便利なメモスペースが完成します。

ペンスタンド付きなので、オフィスでの電話対応もスムーズにこなせそう☆

チップ&デール ポーチ フラット CHIP ‘N DALE COLLECTION

価格:2,500円 (税込)

サイズ:約 縦11.5×横15.5×厚み1.7cm

両面で異なるデザインを楽しめる、星がキラキラきらめくクリアポーチ。

「チップ」と「デール」のまわりを、丸や星形のフレークがキラキラ彩るドリーミーなデザインが使用されています。

反対の面はキュートな総柄になった、虹色に輝くフレークがポーチの中で動くフラットポーチです。

チップ&デール シークレットキーホルダー CHIP ‘N DALE COLLECTION

価格:700円 (税込)

パッケージサイズ:約縦6.5×横5.5×厚み1.7cm

「チップ」と「デール」のキュートなポーズが引き立つシークレットキーホルダー。

金具はナスカンタイプで手軽に好きなところに付けられます。

ユニコーン、UFO、いちご、さくらんぼ、みつばちとお花、ペンギン、ネコ、サメの全8種類のうち1種類が小箱の中に入っています。

「うるぽちゃちゃん」からユニコーンのパジャマを着たチップとデールのぬいぐるみが新登場

価格:各1,800円(税込)

サイズ:約高さ12×幅9×奥行き11cm

「うるぽちゃちゃん」シリーズから、ユニコーンのパジャマを着た「チップ」と「デール」のぬいぐるみが登場。

ふたりがお揃いで身に着けているパステルカラーのパジャマは、フードの取り外しが可能。

たてがみやしっぽのカラフルなデザインがポイントの「チップ」と

「デール」うるんだ瞳の愛らしい表情や、ふわふわとした触り心地に癒やされる、手のひらサイズのキュートなぬいぐるみです。

4月2日のお誕生日を記念した、お揃いのユニコーンのパジャマ姿がキュートな「チップ」と「デール」の新コレクション。

ディズニーストアの「CHIP ‘N DALE COLLECTION」は、2025年3月11日より順次販売開始です☆

