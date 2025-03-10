¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¿ûÌîÃÒÇ· 3ÅÙÌÜ¤ÎOPÀï 3²ó5K¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡ª¼ã¼êÅê¼ê¸Î¾ã¤Ç¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê
¢£MLB¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¼¥Ä¥¤¥ó¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥µ¥é¥½¥¿¡Ë
¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê35¡Ë¤¬10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¡£3²ó¡¢46µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢Èï°ÂÂÇ0¡¢Ã¥»°¿¶5¡¢»Í»àµå0¡¢¼ºÅÀ0¤È3»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢ºòµ¨13¾¡¤òµó¤²¤¿¼ã¼êÍË¾Åê¼ê¤ÎG.¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê25¡Ë¤¬±¦¸ª¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÆÊÔ¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ûÌî¤¬ÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¡£
1²ó¡¢ÀèÆ¬¤Îºòµ¨13ËÜÎÝÂÇ¤ÎM.¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¡¼¡Ê27¡Ë¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ºòµ¨21ËÜÎÝÂÇ¤Î2ÈÖ¡¦R.¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥º¡Ê27¡Ë¤ò¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¡¢3ÈÖ¡¦J.¥ß¥é¥ó¥À¡Ê26¡Ë¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊÂ¤ó¤À¾å°ÌÂÇÀþ¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
2²ó¡¢4ÈÖ¡¦T.¥é¡¼¥Ê¥Ã¥¯¡Ê28¡Ë¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢5ÈÖ¡¦E.¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡Ê25¡Ë¤â¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£6ÈÖ¡¦M.¥®¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡Ê29¡Ë¤ò¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç3¼ÔËÞÂà¤È¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÅêµå¤·¤¿¡£
ºòµ¨¡¢NPB¤ÇºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¡ÈÆó´§¡É¡¢¥ê¡¼¥°MVP¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¿ûÌî¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë3²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢7ÈÖ¡¦B.¥ê¡¼¡Ê24¡Ë¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¡¢8ÈÖ¡¦Da.¥«¡¼¥»¥¤Jr¡Ê27¡Ë¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ºòµ¨DeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿9ÈÖ¡¦M.¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê32¡Ë¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È3²ó¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¿ûÌî¤Ï3²ó¡¢46µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢Èï°ÂÂÇ0¡¢Ã¥»°¿¶5¡¢»Í»àµå0¡¢¼ºÅÀ0¤È3»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡¢»°¿¶°Ê³°¤Î¥¢¥¦¥È¤ÏÁ´¤Æ¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿À»ö,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ä¹Ìî,
Êè,
¿ÀÆàÀî,
»×¤¤¤ä¤ê,
»ûÅÄ²°,
¾²ÃÈË¼,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö