ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¡¿·º§¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤Ë½õ¸À¡¡ºÊ¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤âÀäÂÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ´Éô²¶¤¬°¤¤¤È»×¤¨¤Ð³Ú¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ê63¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤à¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ó¸ñ¡×Ä¹Ã«Àî²íµª¡Ê53¡Ë¤Ë½õ¸À¤·¤¿¡£
¡¡8Ç¯´Ö¤Î±óµ÷Î¥¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿Ä¹Ã«Àî¡£¤³¤ì¤«¤éÆ±µï¤¹¤ë¤¬¡Ö·ëº§¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÁê¼ê¤Î¤³¤È¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¡£Áê¼ê¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«·ëº§¤·¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¶¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤ÈÊ¬¤«¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡ÈÁ´Éô²¶¤¬°¤¤¡É¤È»×¤¨¤Ð³Ú¤À¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£