ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¤¿¤Ä¤¯¡¡¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ëµ¢ÎÝ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡¡Àª¤¤»¦¤»¤ºÂÎ¤¬¥¬¥¯¥Ã
¥¥ã¥ó¥×25ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¡¢¤±¤óÀ©¤Ç¤Îµ¢ÎÝ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÇºÂ¤é¤»¤¿Êá¼ê¤È¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤ËÃÆÆ»¤Ê¤É¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¥é¥×¥½¡¼¥É¤òÃÖ¤¤¤Æ¿ôÃÍ¤òÂ¬¤ê¤Ê¤¬¤éÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢2¥·¡¼¥à¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨21µå¤òÅê¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÅÙ¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¥é¥Ü¤Î¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤êÂÇ·âÎý½¬¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Îý½¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Æ1ÎÝÁö¼Ô¤Ë½Ð¤¿ºÝ¤Î¤±¤óÀ©¤Ç¤Îµ¢ÎÝ¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÎÝ¼ê¤Ï¥¢¥¤¥¢¥È¥óÄÌÌõ¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ïµ¢ÎÝ¤ÎºÝ¡¢½¾Íè¤ÏÅê¼ê¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ë·Á¤Ç±¦Â¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÅê¼ê¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤Æº¸Â¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»î¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ØÌá¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤±¦Â¤¬Àª¤¤¤Ç¤µ¤é¤Ë°ìÊâ¸å¤í¤Ø¤â¤¿¤Ä¤¡¢¥¬¥¯¤Ã¤ÈÂÎ¤¬ÍÉ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤É¤Á¤é¤Îµ¢ÎÝ¤¬¤¤¤¤¤«¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥³¡¼¥Á¤é¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£