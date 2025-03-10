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Office of Public Affairs | Texas Man Convicted of Sabotaging his Employer¡Çs Computer Systems and Deleting Data | United States Department of Justice
Former Eaton Corp. employee found guilty of sabotaging company¡Çs computer systems - cleveland.com
https://www.cleveland.com/court-justice/2025/03/former-eaton-corp-employee-found-guilty-of-sabotaging-companys-computer-systems.html
Developer guilty of using kill switch to sabotage employer's systems
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/developer-guilty-of-using-kill-switch-to-sabotage-employers-systems/
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by SilentMatt Psychedelic
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