PSG¤Î¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥ê¡¼¥°1¤Ç¤Ï2°Ì¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ë16¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÌµÇÔ¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°4Ï¢ÇÆ¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Ï2023Ç¯¤«¤éPSG¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¸ø¼°Àï39»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ6¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤òµ­Ï¿¡£4-1¤Ç²÷¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥ó¥ÌÀï¤Ç¤Ï±¦WG¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤À¤¬¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇPSG¤òÎ¥¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£

¡ØSport France¡Ù¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡ØChosunBiz¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖPSG¤ÏÂç¤­¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢´üÂÔ¤·¤¿¸ú²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤ÎÀï½Ñ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Íè²Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£ÃæÈ×¤Î¥­¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÈ×¤ÎºÇ¾®¸Â¤ÎÌò³ä¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¡¢¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡¢¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢PSG¤Ï¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Î°ÜÀÒ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£

Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£

Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤¬Ã¦½Ð¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£PSG¤ÏÈà¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤µ¤»¤ë¤«¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤ÇÊü½Ð¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£