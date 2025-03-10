È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿Æþ»¥³«»Ï¡¡²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤«¤¬ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê
¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿Æþ»¥¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È÷ÃßÊÆ¤ÎÆþ»¥¤Ï¤±¤µ10»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢¤¤ç¤¦Íî»¥¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥á¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤¹¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Æþ»¥¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤ÏJA¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê¤Î½¸²Ù¶È¼Ô¤Ç¡¢½é²ó¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©»º¤Î¡Ö¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡×¤äµÜ¾ë¸©»º¤Î¡Ö¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì¡×¤Ê¤É¤Î41ÌÃÊÁ¡¢15Ëü¥È¥ó¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
È÷ÃßÊÆ¤ÏÍè½µ¤Ë¤â¶È¼Ô¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤ÏÁá¤¯¤Æ¤âº£·î²¼½Ü¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áá¤±¤ì¤Ðº£·îÃæ¤Ë¤âÄÉ²Ã¤Ç6Ëü¥È¥ó¤ÎÆþ»¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÆÁ±Ê¥¨¥ê »²±¡µÄ°÷
¡Ö¤³¤ÎÊü½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¹¾Æ£Âó ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡ÖÎ®ÄÌ¤¬²þÁ±¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥¯¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³²Á³Ê¤Ï²¼¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡£¤½¤¦¤¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿1·î°Ê¹ß¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤«¤¬ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£