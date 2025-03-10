¥é¥¤¥Õ¥«¡¼¥É¡¢Visa¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡ÖV¥×¥ê¥«¡×¤Ç¸åÊ§¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡³«»Ï
¥é¥¤¥Õ¥«¡¼¥É¤Ï3·î6Æü¡¢Visa²ÃÌÁÅ¹¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡ÖV¥×¥ê¥«¡×¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸ÊýË¡¤È¤·¤Æ¸åÊ§¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ûV¥×¥ê¥«¤È¤Ï
V¥×¥ê¥«¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥Á¥ã¡¼¥¸¼°¤ÎVisa¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤ËV¥×¥ê¥«¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¹¥¤ß¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸ÊýË¡¤Ç¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡û¸åÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸åÊ§¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢»È¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¥¢¥×¥ê¤«¤é¿½¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢É¬Í×¤ÊÊ¬¤òÀè¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï¸å¤«¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¸åÊ§¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹
18ºÐ°Ê¾å70ºÐÌ¤Ëþ¤Î²ñ°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ñÎàÉÔÍ×¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¡£1²ó¤Ë¤Ä¤3,000±ß¡Á20,000±ß¤Þ¤Ç¡¢1,000±ßÃ±°Ì¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¤¤ë¡£ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿½¹þ¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
»ÙÊ§¤¤´ü¸Â¤Ï¡¢¡Ö¸åÊ§¤¤¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿·î¤ÎÍâ·îËö¤Þ¤Ç¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë(¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È)¤Ç»ÙÊ§¤¤¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¿½¹þ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¼ê¿ôÎÁ
¡ûV¥×¥ê¥«¤È¤Ï
V¥×¥ê¥«¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥Á¥ã¡¼¥¸¼°¤ÎVisa¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤ËV¥×¥ê¥«¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¹¥¤ß¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸ÊýË¡¤Ç¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¸åÊ§¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢»È¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¥¢¥×¥ê¤«¤é¿½¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢É¬Í×¤ÊÊ¬¤òÀè¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï¸å¤«¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¸åÊ§¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹
18ºÐ°Ê¾å70ºÐÌ¤Ëþ¤Î²ñ°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ñÎàÉÔÍ×¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¡£1²ó¤Ë¤Ä¤3,000±ß¡Á20,000±ß¤Þ¤Ç¡¢1,000±ßÃ±°Ì¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¤¤ë¡£ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿½¹þ¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
»ÙÊ§¤¤´ü¸Â¤Ï¡¢¡Ö¸åÊ§¤¤¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿·î¤ÎÍâ·îËö¤Þ¤Ç¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë(¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È)¤Ç»ÙÊ§¤¤¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¿½¹þ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¼ê¿ôÎÁ